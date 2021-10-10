Украина – это бывшая сборная СССР – финские болельщики

Пятов сыграл 100 матч за сборную. Фото: "Шахтер"

Финские болельщики остались разочарованными игрой своей команды в матче с Украиной. Многие отмечают медлительность игроков сборной, в которой много ветеранов и нет легионеров из топ-клубов. Призывают тренера начать перестройку уже сейчас и больше экспериментировать, ведь с такой скучной игрой "Суоми" на чемпионате мира все равно делать нечего.

footboom.com предлагает подборку мнений болельщиков соперника:

Erkkik: Победили лучшие. Не думаю, что результат дает повод менять тренера, когда уровень игроков такой. Мало кто из финских футболистов выступает на международном уровне в действительно сильных клубах. Возможно, Финляндия и сделала шаг вперед в последние годы, но другие продвинулись еще больше.

Haikii: Объясните мне, почему украинские футболисты перемещались по полю как молодые скакуны, в то время как финские футболисты едва волочили ноги, словно перед этим уже провели на поле 90 минут?!

Johan Nyton: Командам уровня сборной Финляндии нечего делать на чемпионате мира. Лучше не попадать туда с такой игрой. По крайней мере, я не хочу смотреть матчи, в которых Финляндию будут обыгрывать со счетом 5:0.

kari ve ke: Я был этим вечером на стадионе и могу сказать, что наши играли слишком медленно. На поле была только одна команда, достойная положительного результата, и это была не Финляндия. Медлительность в ногах, неточность в передачах, брак в завершении атак, ошибки в обороне и т.д.

Unski: Украина, хотя и хорошо выступила на Евро, играла намного слабее, чем может. Финляндия должна была сравнивать счет. Но так бывает: выигрывает тот, кто больше этого хочет.

Mkts: Следует помнить, что сборная СССР в 80-е годы состояла в основном из украинцев, и, помимо лучшего тренера в мире, Ринуса Михелса, был Валерий Лобановский - спящий гигант футбола. Маркку Канерва проделал отличную работу, но осталась ли у него мотивация? Новый тренер и смена поколений? Я затрудняюсь сказать.

Leijonatar: Всегда одно и то же. Слишком старые и слишком медленные исполнители для такой игры. Украина явно решила давить на Райтала, как на самое слабое звено в финской защите. Лам плохо перемещается, а Камара играет слишком высоко из-за чего Финляндия не создает движения в центре поля. В какого игрока не ткни – одно разочарование. И перспективы не видно.

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В следующем туре, 12 октября, сборная Украины сыграет во Львове со сборной Боснии и Герцеговины. У нашей команды после 6 матчей 8 очков, а у соперника после 5 игр 6 зачетных баллов.