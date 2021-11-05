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пятница, 05 ноября 2021 09:48

Украденный гол Зубкова: результаты матчей Лиги Европы

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Украденный гол Зубкова: результаты матчей Лиги Европы
Александр Зубков став звездой чемпионат Венгрии. Фото: ФК "Ференцварош"

4 ноября прошли матчи четвертого тура Лиги Европы.

Gazeta.ua знакомит с их результатами.

В группе А "Лион" не имел никаких проблем со "Спартой" из Праги - 3:0, а в другом матче лидер "Брондбю" и "Глазго Рейджерс" сыграли вничью -1:1.

Лион имеет четыре победы и лидирует в таблице. "Спарта" и "Рейнджерс" имеют по четыре очка, у "Брондбю" - два балла.

Оба матча в группе В завершились вничью. "Монако" не смог победить ПСВ – 0:0, а лидер чемпионата Испании "Реал Сосьедад" расписал ничью с австрийским "Штурмом" – 1:1.

На первом месте в группе "Монако" с восьмыми очками. На два меньше у "Сосьедад", а на три у ПСВ. "Штурм" получил только одну ничью.

В группе С чемпион Польши "Легия" проиграла дома "Наполи" – 1:4. Поляки побеждали по ходу игры, но потом посыпались. Московский "Спартак" вывел из Англии ничью в матче с "Лестером" -1:1. Форвард хозяев Джими Варди не забил пенальти.

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В таблице лидирует "Наполи" с семью очками. На очко меньше у "Лестера", на два у "Легии". Спартак на последнем месте с четырьмя баллами.

Гости одержали две победы в группе D. Чемпион Греции "Олимпиакос" проиграл "Айнтрахту" – 1:2, а бельгийский "Антверпен" разгромно проиграл "Фенербахче" – 0:3.

Лидирует в таблице "Айнтрахт" с десятью баллами. На четыре меньше у "Олимпиакоса". "Фенербахче" имеет пять баллов. Антверпен замыкает таблицу с одним очком.

Ничейными вышли матчи в группе Е. "Галатасарай" и "Локомотив" поделили очки в Стамбуле -1:1, а "Марсель" с "Лацио" во Франции -2:2.

Лидирует в группе представитель Турции с восемью очками. На три и четыре меньше у "Лацио" и "Марселя". "Локомотив" имеет только два балла.

Португальская "Брага" легко победила чемпиона Болгарии "Лудогорец" - 4:2, а в другом матче группы F "Црвена Звезда" проиграла дома "Митьюлланну" из Дании - 0:1.

Лидером таблицы является "Брага" с тремя победами. На втором месте "Црвена Звезда" с семью очками. У "Митьюлланна" - пять, а у "Лудогорца" - два.

"Динамо" Загреб одержало победу над австрийским "Рапидом" -3:1. "Вест Хэм" потерял первые очки в группе. Команда Андрея Ярмоленко в группе Н разошлась миром с "Генком" -2:2. Игрок сборной Украины не играл из-за травмы.

Лидером таблицы является представитель Англии с десятью очками. У "Динамо" - шесть очков. "Генк" имеет четыре, а у "Рапида" только одна победа.

В группе G "Байер" не оставил шансов "Бетису" - 4:0. В другом матче группы "Ференцварош" проиграл дома "Селтику" – 2:3. Один из голов в составе чемпиона Венгрии забил игрок сборной Украины Александр Зубков, но его гол затем переписали на автогол соперников.

"Байер" имеет десять очков. У "Бетиса" - семь, у "Селтика" - шесть, а "Ференцварош" еще баллов не получал.

25 ноября состоится пятый тур Лиги Европы.

Две первые команды проходят в 1/16 Лиги Европы. Третьи команды будут играть в Лиге конференций.

В матчах Лиги чемпионов "Динамо" проиграло "Барселоне", а "Шахтер" уступил "Реалу". В Лиге конференций "Заря" одолела ЦСКА.

Автор: Сергей Тищенко
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Дата
05
ноября

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