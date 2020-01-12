Уильямс выиграла первый трофей за три года

За весь турнир Серена Уильямс проиграла только один гейм. Фото: рейтер

Американская теннисистка Серена Уильямс стала победительницей соревнований в Окленде (Новая Зеландия). В финальном матче она в двух партиях обыграла соотечественницу Джессику Пегула - 6: 3, 6: 4.

Продолжительность встречи составила 1:00 36 минут. Серена выполнила два эйса, избежала двойных ошибок и трижды взяла подачу соперницы. На счету Пегула четыре подачи навылет, три двойные ошибки и один брейк, пишет "Чемпионат"

По ходу турнира в Окленде опытная американка победила Камилу Джорджи из Италии, соотечественницу Кристину Макхейл, немку Лауру Зигемунд, а также Аманду Анисимову с США. Уильямс проиграла только один сет на соревновании.

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Для 38-летней Серены Уильямс этот трофей стал первым за три года - в последний раз она побеждала на соревнованиях в