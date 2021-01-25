Уейну Гретцки исполнилось 60 лет

Уейн в детстве разговаривал по-украински. Фото из архива режиссера фильма "Юки" Владимира Мулы

Сегодня исполняется 60 лет легенде и безусловному №1 мирового хоккея, лучшему бомбардиру НХЛ за всю историю существования лиги Вейну Гретцки – Ивану Грецкому, потомку украинских переселенцев в Канаду.

Он родился 26 января в городе Брэнтфорд, в провинции Онтарио. Его мать – англо-ирландского происхождения, а отец – Волтер Гретцки – украинец.

В фильме "Юки" об канадских хоккеистах украинского происхождения, отца Гретцки спрашивают, как его звать по-украински.

– Иван Грецкий – был ответ.

Талант Гретцки проявился, как только он стал заниматься хоккеем. В шестилетнем возрасте он играл с десятилетними ребятами, в десять лет забил 378 шайб. В 16 лет он уже выступал за молодежную команду, а в 17 подписал контракт с клубом "Индианаполис Рейсерз" из Всемирной хоккейной ассоциации. Но через восемь матчей его обменяли в "Эдмонтон Ойлерз". В 1979 году ВХА обанкротилась и четыре клуба, в том числе "Эдмонтон" с Гретцки, вошли в НХЛ.

В шестилетнем возрасте он играл с десятилетними ребятами, в десять лет забил 378 шайб

В первом же сезоне (1979-80) Гретцки разделил первое место среди бомбардиров НХЛ и получил приз Харта. По итогам чемпионата 1980-81 годов он стал лучшим бомбардиром лиги и был награжден призом Арта Росса. Гретцки будет самым результативным игроком НХЛ в течение семи сезонов подряд. В 1981 году он снова получил приз Харта. Через год он побьет рекорды лиги по заброшенным за сезон шайбам (92) и набранным очкам (212). В 1983 году "Ойлерз" выходят в финал Кубка Стэнли, но проигрывают там "Нью-Йорк Айлендерс" в четырех матчах. Через год они берут реванш и завоевывают свой первый титул обладателей Кубка Стэнли. За пять лет они четыре раза будут чемпионами.

Через три месяца после победы в 1988 году "Ойлерз" меняют Гретцки в "Лос-Анджелес Кингз". 15 октября 1989 года он забивает гол в ворота своей бывшей команды и обходит своего кумира Горди Хоу по набранным очкам, заняв первое место среди лучших бомбардиров за всю историю НХЛ. В 1993 году, несмотря на травму спины, из-за которой он пропустил большую часть сезона, Гретцки помог "Кингз" впервые выйти в финал Кубка Стэнли.

В концовке сезона 1995-96 "Кингз" меняют его в "Сент-Луис Блюз". Летом 1996 года он становится свободным агентом и заключает контракт с "Нью-Йорк Рейнджерс", где играет его бывший одноклубник по "Эдмонтону" Марк Мессье.

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В "Рейнджерс" Гретцки проводит три сезона и завершает там карьеру, имея на своем счету 894 заброшенные шайбы, 1963 голевые передачи и 2857 набранных очков. Это статистика регулярных сезонов. В матчах плей-офф Гретцки забил 122 раза, отдал 260 результативных передач и набрал 382 очка. Все это рекорды НХЛ.