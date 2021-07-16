Россия проиграла и на футольном поле и вне его. Фото: Reuters

УЕФА отреагировал на запрос российского издания РИА Новости по поводу того, что каждый клуб Украинской Премьер-лиги теперь обязан нанести на форму большую эмблему УАФ. Россияне, которые оккупировали Крым, беспокоились о законности такого шага.

"Это внутренний вопрос, который касается Украинской премьер-лиги. Поэтому мы любезно направляем вас в Украинскую ассоциацию футбола с вашим вопросом", – говорится в комментарии УЕФА.

По регламенту УПЛ на сезон 2021/22 теперь каждый клуб обязан нанести на игровую форму большую эмблему УАФ со слоганами "Слава Украине" и "Героям Слава".

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Эмблему разместят на футболке спереди между логотипом клуба и логотипом производителя экипировки на уровне середины плеча. Обязательство распространяется на матчи УПЛ, Кубка Украины и Суперкубка.