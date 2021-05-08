УЕФА требует наказания для "Барселоны"

"Барселоне" и "Ювентусу" остается только молится. Фото: Reuters

УЕФА одобрил меры по реинтеграции девяти клубов, собиравшихся участвовать в Суперлиге Европы, но вышедших из турнира.

Среди девяти клубов нет "Реала", "Ювентуса" и "Барселоны", которые были в числе учредителей Суперлиги.

УЕФА сообщил, что в отношении клубов, отказавшихся выходить из Суперлиги, сохраняет за собой право принимать любые меры, которые сочтет необходимыми.

Дело будет незамедлительно передано в компетентные дисциплинарные органы УЕФА.

Источники из "Барселоны", как пишет Mundo Deportivo, объяснили, что позиция УЕФА "неприемлема", и они заслуживают "уважения".

Каталонцы настаивают на том, что УЕФА оскорбляет клубы, которые его кормят, и играет с огнем.

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"Реал" и "Барселона" претендуют на звание чемпиона Испании, а также забронировали себ участие в Лиге чемпионов на следующий сезон. "Ювентус" в чемпионате Италии идет третьим. Команда борется за попадание в зону Лиги чемпионов.