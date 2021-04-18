УЕФА сделала официальное заявление относительно создания Суперлиги

 
Ексклюзивы
1/5
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
Просмотров: 693
Главное уметь говорить, а не знать правила - Орыся Демская
Главное уметь говорить, а не знать правила - Орыся Демская
Просмотров: 378
"Зрады" у Зеленского в Париже не произошло. Победы тоже - политолог
"Зрады" у Зеленского в Париже не произошло. Победы тоже - политолог
Просмотров: 1053
Локдаун по-киевски: как кафе "наплевали" на запреты и принимают клиентов - фото
Локдаун по-киевски: как кафе "наплевали" на запреты и принимают клиентов - фото
Просмотров: 531
Попрут - захлебнутся кровью: что думают участники боевых действий про возможное наступление России
Попрут - захлебнутся кровью: что думают участники боевых действий про возможное наступление России
Просмотров: 1323
Потерял бизнес и доход. Сбегаю на заработки - киевляне о бедах, которые принес локдаун
Потерял бизнес и доход. Сбегаю на заработки - киевляне о бедах, которые принес локдаун
Просмотров: 666
Ночные морозы отступают, днем до +19°С и дождь. Синоптики обновили прогноз на неделю
Ночные морозы отступают, днем до +19°С и дождь. Синоптики обновили прогноз на неделю
Просмотров: 1737
Зеленский 2 года закрывал глаза на Вовка
Зеленский 2 года закрывал глаза на Вовка
Просмотров: 954
ОАСК стал символом тотальной коррупции судебной системы - нардеп
ОАСК стал символом тотальной коррупции судебной системы - нардеп
Просмотров: 252
"Часть людей не платит за коммуналку принципиально. Такой себе молчаливый протест "- правозащитник
"Часть людей не платит за коммуналку принципиально. Такой себе молчаливый протест "- правозащитник
2 Просмотров: 1098
Фото
Все фото
6
6
26
21
24
Мега-сексуальная: украинская волейболистка поделилась соблазнительными кадрами в купальнике
Мега-сексуальная: украинская волейболистка поделилась соблазнительными кадрами в купальнике
Поставил на уши всю Россию: чемпион Чумак прокомментировал свой &quot;пламенный&quot; пост со сгоревшей Москвой
Поставил на уши всю Россию: чемпион Чумак прокомментировал свой "пламенный" пост со сгоревшей Москвой
Горжусь собой: баскетболистка показала свое тело после рождения дочери
Горжусь собой: баскетболистка показала свое тело после рождения дочери
Экзотическая модель бросила футболиста и стала звездой Instagram
Экзотическая модель бросила футболиста и стала звездой Instagram
Дочь легенды футбола устроила эротическую фотосессию
Дочь легенды футбола устроила эротическую фотосессию
Видео
Все видео
Малиновский забил единственный гол "Ювентусу"
Малиновский забил единственный гол "Ювентусу"
Я мальчишка, которому повезло в жизни – Уэйн Гретцки сыграл прощальный матч
Я мальчишка, которому повезло в жизни – Уэйн Гретцки сыграл прощальный матч
"Барселона" уверенно выиграла Кубок Испании
"Барселона" уверенно выиграла Кубок Испании
Тайсон расплакался на церемонии прощания с "Шахтером".
Тайсон расплакался на церемонии прощания с "Шахтером".
Почему Луческу победил "Шахтёр"
Почему Луческу победил "Шахтёр"
Интервью
1/5
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
Просмотров: 693
Главное уметь говорить, а не знать правила - Орыся Демская
Главное уметь говорить, а не знать правила - Орыся Демская
Просмотров: 378
"Часть людей не платит за коммуналку принципиально. Такой себе молчаливый протест "- правозащитник
"Часть людей не платит за коммуналку принципиально. Такой себе молчаливый протест "- правозащитник
2 Просмотров: 1098
Путин сломается на украинцах и проиграет - политолог
Путин сломается на украинцах и проиграет - политолог
Просмотров: 2034
Ребенок задумался о самоубийстве - признаки подготовки к суициду
Ребенок задумался о самоубийстве - признаки подготовки к суициду
Просмотров: 801
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
18 апреля 2021
Просмотров: 153
Така людина
– Може, Михайлович і правий. Ніякого ковіду немає, – каже пів року тому Світлана. Її 70-річний сусід із села під Полтавою з початку ...
воскресенье, 18 апреля 2021 19:42

УЕФА сделала официальное заявление относительно создания Суперлиги

  Комментировать
УЕФА сделала официальное заявление относительно создания Суперлиги
УЕФА обещает кары египетские клубам-основателям Суперлиги. Фото: Reuters

УЕФА, несколько её членов, а также три европейские топ-лиги выступили с заявлением относительно появившейся информации о готовящемся запуске европейской Суперлиги.

"УЕФА, Английская футбольная ассоциация (FA), английская Премьер-лига, Королевская испанская футбольная федерация (RFEF), Ла Лига, а также Итальянская футбольная федерация (FIGC) и Серия А узнали, что несколько английских, испанских и итальянских клубов, возможно, планируют объявить о создании закрытой, так называемой Суперлиги.

Если это произойдет, мы хотим ещё раз заявить, что вышеназванные организации, а также ФИФА и все наши ассоциации останемся едины в наших усилиях остановить этот циничный проект, основанный на личных интересах нескольких клубов в то время, когда общество нуждается в солидарности больше, чем когда-либо.

Мы рассмотрим все доступные нам меры на всех уровнях – как судебном, так и спортивном, – чтобы создания Суперлиги не произошло. В основе футбола лежат честная конкуренция и спортивные ценности; по-другому и быть не может.

Как ранее уже заявляли УЕФА и шесть федераций, клубам, согласившимся участвовать в Суперлиге, будет запрещено играть в любых других соревнованиях на национальном, европейском или мировом уровне, а их игрокам может быть отказано в возможности представлять свои национальные сборные на крупных международных турнирах.

Мы благодарим клубы в других странах, особенно французские и немецкие клубы, которые отказались участвовать в этом проекте. Призываем всех любителей футбола, болельщиков и политиков присоединиться к нам в борьбе против этого проекта, если он будет запущен.

Этот упорный корыстный интерес группы людей длился слишком долго. Всему должен быть предел", – приводит текст совместного заявления официальный сайт УЕФА.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "О Суперлиге не может быть и речи. Популистская фантазия 2-3 руководителей"- президент УЕФА

По неофициальным данным, 20 команд будут разделены на две группы по 10 команд. За один сезон Суперлиги команды проведут по 18-23 матча. Все клубы-члены при вступлении в Суперлигу получат до € 350 млн каждый. Одним из вдохновителей Суперлиги считают президента "Реала" Флорентино Переса.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «УЕФА сделала официальное заявление относительно создания Суперлиги». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
апреля

Я мальчишка, которому повезло в жизни – Уэйн Гретцки сыграл прощальный матч

Самое читаемое
Ужасное утро в Кривом Рогу - в ДТП погибли 11 людей
Ужасное утро в Кривом Рогу - в ДТП погибли 11 людей
7
 Просмотров: 6363
Народные приметы 17 апреля: что сегодня запрещено делать
Народные приметы 17 апреля: что сегодня запрещено делать 1 Просмотров: 5472
Россия просит помилования у всего мира
Россия просит помилования у всего мира
 2 Просмотров: 4842
Церковный праздник 17 апреля - что сегодня отмечают
Церковный праздник 17 апреля - что сегодня отмечают Просмотров: 3798
Народные приметы 18 апреля: как сегодня отвести беду
Народные приметы 18 апреля: как сегодня отвести беду Просмотров: 2835
Спорт
Малиновский забил единственный гол "Ювентусу"
Малиновский забил единственный гол "Ювентусу"
 Просмотров: 531
Матвиенко может стать подопечным Моуриньо
Матвиенко может стать подопечным Моуриньо Просмотров: 216
Тренер вратарей отстоял на ноль матч чемпионата Франции
Тренер вратарей отстоял на ноль матч чемпионата Франции Просмотров: 270
В "Баварии" будет новый тренер
В "Баварии" будет новый тренер Просмотров: 297
Это фиаско, "Шахтер" – пресса прокомментировала украинское "классико"
Это фиаско, "Шахтер" – пресса прокомментировала украинское "классико"
 Просмотров: 702
Больше всего комментируют
22
Ермак поставил условие Джемилеву: уйти из партии Порошенко
8
Продолжает вести себя как пацан - политолог рассказал, чего ожидать от Зеленского дальше
5
Выбросили из страны: за что Чехия выслала 18 российских дипломатов
3
Мавзолей Ленина открыли после карантина
2
Почему украинцы не платят за коммуналку
Голосов: 157
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть