УЕФА сделала официальное заявление относительно создания Суперлиги

УЕФА обещает кары египетские клубам-основателям Суперлиги. Фото: Reuters

УЕФА, несколько её членов, а также три европейские топ-лиги выступили с заявлением относительно появившейся информации о готовящемся запуске европейской Суперлиги.

"УЕФА, Английская футбольная ассоциация (FA), английская Премьер-лига, Королевская испанская футбольная федерация (RFEF), Ла Лига, а также Итальянская футбольная федерация (FIGC) и Серия А узнали, что несколько английских, испанских и итальянских клубов, возможно, планируют объявить о создании закрытой, так называемой Суперлиги.

Если это произойдет, мы хотим ещё раз заявить, что вышеназванные организации, а также ФИФА и все наши ассоциации останемся едины в наших усилиях остановить этот циничный проект, основанный на личных интересах нескольких клубов в то время, когда общество нуждается в солидарности больше, чем когда-либо.

Мы рассмотрим все доступные нам меры на всех уровнях – как судебном, так и спортивном, – чтобы создания Суперлиги не произошло. В основе футбола лежат честная конкуренция и спортивные ценности; по-другому и быть не может.

Как ранее уже заявляли УЕФА и шесть федераций, клубам, согласившимся участвовать в Суперлиге, будет запрещено играть в любых других соревнованиях на национальном, европейском или мировом уровне, а их игрокам может быть отказано в возможности представлять свои национальные сборные на крупных международных турнирах.

Мы благодарим клубы в других странах, особенно французские и немецкие клубы, которые отказались участвовать в этом проекте. Призываем всех любителей футбола, болельщиков и политиков присоединиться к нам в борьбе против этого проекта, если он будет запущен.

Этот упорный корыстный интерес группы людей длился слишком долго. Всему должен быть предел", – приводит текст совместного заявления официальный сайт УЕФА.

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По неофициальным данным, 20 команд будут разделены на две группы по 10 команд. За один сезон Суперлиги команды проведут по 18-23 матча. Все клубы-члены при вступлении в Суперлигу получат до € 350 млн каждый. Одним из вдохновителей Суперлиги считают президента "Реала" Флорентино Переса.