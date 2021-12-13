УЕФА проведет новую жеребьевку Лиги чемпионов

месси и Роналду не встретятся. Фото: Reuters

УЕФА сообщил, что жеребьёвку 1/8 финала Лиги чемпионов проведут еще раз. Церемония состоится в 16:00 по киевскому времени.

Напомним, сегодня в соперники "Вильярреалу" бывший российский футболист Андрей Аршавин вытянул шар с английским "Манчестер Юнайтед", командой, которая встречалась с испанским клубом на стадии группового этапа турнира. Поэтому они не могли сыграть друг против друга в 1/8 финала и жеребьёвка была проведена ещё раз.

После этого соперником "Вильярреала" стал "Манчестер Сити", а "Манчестер Юнайтед" достался "ПСЖ". Главной проблемой было то, что шар с "Манчестер Юнайтед" не был в корзине с возможными соперниками "Атлетико". Испанцы подали протест, и УЕФА его одобрил.

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Первые матчи 1/8 финала состоятся 15, 16, 22 и 23 февраля, вторые матчи можно будет увидеть 8, 9, 15 и 16 марта. Финал Лиги чемпионов сезона-2021/2022 состоится 29 мая 2022 года в Санкт-Петербурге.