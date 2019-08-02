УЕФА принял историческое решение перед матчем за Суперкубок Европы

Стефани Фраппар будет судить матч за Суперкубок Европы

Матч за Суперкубок Европы рассудит женщина.

Официальный сайт УЕФА сообщил, что определился с судьей матча за Суперкубок Европы между "Челси" и "Ливерпулем".

Французская арбитр Стефани Фраппар рассудит матч за Суперкубок УЕФА, в котором сыграют победитель Лиги чемпионов и Лиги Европы. Английские клубы "Ливерпуль" и "Челси" сыграют 14 августа.

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Во французской Лиге 1 Фраппар дебютировала в прошлом сезоне, а с сезона-2019/20 будет работать в высшем французском дивизионе на постоянной основе. Фраппар работала на финале женского чемпионата мира между сборными США и Нидерландов. Победу одержали американки.