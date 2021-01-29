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пятница, 29 января 2021 14:35

УЕФА планирует реформу Лиги чемпионов

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УЕФА планирует реформу Лиги чемпионов
Лига чемпионов может изменить формат турнира. Фото: REUTERS

УЕФА планирует реформировать Лигу чемпионов в сезоне 2024/25.

В организации уже начали разрабатывать новый формат проведения турнира, сообщает AS.

Президент УЕФА Александр Чеферин ведет переговоры с 5 представителями Европейской ассоциации клубов: "Реалом", "Ювентусом", "Манчестер Юнайтед", "Фенербахче" и ПСЖ.

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УЕФА планирует предоставить крупнейшим клубам Европы более влиятельную роль в новом турнире и намерен разработать новую систему распределения доходов. В рамках реформы может быть создана новая компания, долю в которой могут получить как УЕФА, так и клубы-участники.

Изменения в Лиге чемпионов могут повлиять на национальные турниры. Количество участников ведущих чемпионатов Европы может сократиться до 16 команд, а количество стадий кубковых соревнований - до 4-5.

Победителем Лиги чемпионов сезона 2019/20 стала мюнхенская "Бавария".

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