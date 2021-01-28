УЕФА ничего не планирует менять в формате Евро

Чеферин не отдаст Евро одной стране. Фото Рейтер

Президент УЕФА Александр Чеферин подтвердил неизменность планов на финальный турнир чемпионата Европы.

"Мы намерены провести Евро-2020 в тех городах, где и планировал, – цитирует президента УЕФА Goal. – Я настроен оптимистически и уверен: чем ближе мы будем к финальному турниру чемпионата Европы, тем более благоприятная будет эпидемиологическая ситуация".

"К апрелю планируем получить от всех федераций, входящих в УЕФА, планы по поводу возвращения болельщиков на трибуны. На их основании разработаем европейскую программу. Болельщики - эта та важная составляющая, которая делает футбол особенным. И мы сделаем все возможное, чтобы позволить им вернуться на стадионы".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Динамо" и "Шахтер" узнали соперников в Юношеской лиге УЕФА

Ранее говорили, что проведение Евро-2021 возможно в одной стране вместо запланированных ранее 12.