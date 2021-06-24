УЕФА отменил правило выездного гола во всех турнирах под своей эгидой.
Решение вступит в силу с сезона-2021/22. Теперь при равном счете по итогам двухматчевого противостояния игра будет переходить в овертайм, сообщает сайт УЄФА.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Англия рискует потерять финал Евро-2020/21
Правило выездного гола применялось в Лиге чемпионов, Лиге Европы, а также в плей-офф квалификации чемпионата Европы и Кубка мира.
Согласно этому правилу, в случае ничейного счета по итогам двух матчей раунда на вылет дальше проходила команда, когда больше забила на выезде.
Впервые УЕФА ввел данное правило в сезоне 1965/66 в Кубке обладателей Кубков.
В прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов стал "Челси", а Лигу Европы выиграл "Вильярреал".
Комментарии