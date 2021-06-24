УЕФА решило усовершенствовать собственные правила. Фото: REUTERS

УЕФА отменил правило выездного гола во всех турнирах под своей эгидой.

Решение вступит в силу с сезона-2021/22. Теперь при равном счете по итогам двухматчевого противостояния игра будет переходить в овертайм, сообщает сайт УЄФА.

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Правило выездного гола применялось в Лиге чемпионов, Лиге Европы, а также в плей-офф квалификации чемпионата Европы и Кубка мира.

Согласно этому правилу, в случае ничейного счета по итогам двух матчей раунда на вылет дальше проходила команда, когда больше забила на выезде.

Впервые УЕФА ввел данное правило в сезоне 1965/66 в Кубке обладателей Кубков. В прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов стал "Челси", а Лигу Европы выиграл "Вильярреал".