УЕФА открыл дело против Украины после матча против сборной России

Сборная Украины смогла выйти в полуфинал на Евро по футзалу. Фото: Getty Images

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дело против Украинской ассоциации футбола (УАФ) из-за поведения украинских болельщиков во время полуфинала чемпионата Европы по футзала между командами Украины и России.

После жалобы Российского футбольного союза УЕФА назначил инспектора по этике и дисциплине, который провел расследование инцидентов на матче, сообщает сайт организации.

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В результате против УАФ открыли дисциплинарное производство за возможное нарушение украинскими фанатами Дисциплинарного регламента УЕФА.

Напомним, что украинские болельщики пели на матче песни "Путин – х###о" и "Бей москаля".

В полуфинале Украина проиграла России –2:3. Команда Александра Косенко заняла четвёртое место на турнире. Россияне проиграли финал Португалии.



