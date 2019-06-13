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пятница, 14 июня 2019 12:01

УЕФА открыл дело против сборной Украины

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УЕФА открыл дело против сборной Украины
Болельщики сборной Украины вели себя за рамками правил на "Арена Львов"

Украина может быть наказан за нарушения на матче квалификации к Евро-2020 против Сербии.

УЕФА открыл дисциплинарное дело против Украины после поединка квалификации к Евро 2020 против сборной Сербии, который проходил 7 июня на "Арене Львов"

Украина обвиняется в использовании пиротехники, метании предметов на поле, блокировании лестницы и использовании лазерных указок, сообщает официальный сайт УЕФА. Отметим, что политических обвинений против Украины не предъявлено. Дело рассмотрят 18 июня.

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Напомним, сборная Украины переиграла во Львове национальную команду Сербии в поединке квалификации к Евро-2020 со счетом 5: 0.

https://football24.ua
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Дата
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июня

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