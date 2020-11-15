УЕФА оштрафовало "Динамо"

Все штрафы команда должна выплатить в течение 90-дней с момента оглашения решения. Фото: twitter

Киевский футбольный клуб "Динамо" получил наказание в виде финансового штрафа от УЕФА в размере 19 000 евро по итогам матча группового этапа Лиги чемпионов с "Ювентусом".

Об этом сообщается на сайте УЕФА. Санкции применены за нарушение зрителями, которые были допущены на трибуны стадиона, санитарных правил при пандемии коронавируса Covid-19 (отсутствие масок и социальная дистанция). За это "бело-синие" заплатят пять тыс. евро.

Кроме этого, 14 тыс. евро киевляне заплатят за блокирование зрителями общественных проходов. Все штрафы команда выплатить в течение 90-дней с момента оглашения решения.

14 ноября в 5 туре Лиги наций сборная Германии в домашнем матче обыграла Украину - 3: 1. 17 ноября сборная Украины сыграет в гостях против Швейцарии в 6 туре Лиги наций. Начало игры - в 21. 45.