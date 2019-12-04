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среда, 04 декабря 2019 12:09

УЕФА опубликовал полный календарь Евро-2020

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УЕФА опубликовал полный календарь Евро-2020
Два матча на Евро-2020 сборная Украины сыграет на стадионе в Бухаресте

Официальный сайт УЕФА опубликовал полный календарь Евро-2020. Сборная Украины матч с Нидерландами начнет 14 июня в Амстердаме в 22:00 по киевскому времени.

Встреча с 4-й, пока не определившейся, командой группы запланирована 18 июня в Бухаресте. Там же 22 июня в 19:00 стартует игра Украина — Австрия.

Полное расписание матчей Евро-2020

Групповой этап

12 июня
Группа A: Турция — Италия (22:00, Рим)

13 июня
Группа A: Уэльс — Швейцария (16:00, Баку)
Группа B: Дания — Финляндия (19:00, Копенгаген)
Группа B: Бельгия — Россия (22:00, Санкт-Петербург)

14 июня
Группа D: Англия — Хорватия (16:00 Лондон)
Группа C: Австрия — победитель плей-офф Пути D или A (19:00, Бухарест)
Группа C: Нидерланды — Украина (22:00, Амстердам)

15 июня
Группа D: Победитель плей-офф Пути C — Чехия (16:00, Глазго)
Группа E: Польша — победитель плей-офф Пути B (19:00, Дублин)
Группа E: Испания — Швеция (22:00, Бильбао)

16 июня
Группа F: Победитель плей-офф Пути A или D — Португалия (19:00, Будапешт)
Группа F: Франция — Германия (22:00, Мюнхен)

17 июня
Группа B: Финляндия — Россия (16:00, Санкт-Петербург)
Группа A: Турция — Уэльс (19:00, Баку)
Группа A: Италия — Швейцария (22:00, Рим)

18 июня
Группа C: Украина — победитель плей-офф Пути D или A (16:00, Бухарест)
Группа B: Дания — Бельгия (19:00, Копенгаген)
Группа C: Нидерланды — Австрия (22:00, Амстердам)

19 июня
Группа E: Швеция — победитель плей-офф Пути B (16:00, Дублин)
Группа D: Хорватия — Чехия (19:00, Глазго)
Группа D: Англия — победитель плей-офф Пути C (22:00, Лондон)

20 июня
Группа F: Победитель плей-офф Пути A или D — Франция (16:00, Будапешт)
Группа F: Португалия — Германия (19:00, Мюнхен)
Группа E: Испания — Польша (22:00, Бильбао)

21 июня
Группа A: Италия — Уэльс (19:00, Рим)
Группа A: Швейцария — Турция (19:00, Баку)

22 июня
Группа C: Победитель плей-офф Пути D или A — Нидерланды (19:00, Амстердам)
Группа C: Украина — Австрия (19:00, Бухарест)
Группа B: Россия — Дания (22:00, Копенгаген)
Группа B: Финляндия — Бельгия (22:00, Санкт-Петербург)

23 июня
Группа D: Чехия — Англия (22:00, Лондон)
Группа D: Хорватия — победитель плей-офф Пути C (22:00, Глазго)

24 июня
Группа E: Победитель плей-офф Пути B — Испания (19:00, Бильбао)
Группа E: Швеция — Польша (19:00, Дублин)
Группа F: Германия — победитель плей-офф Пути A или D (22:00, Мюнхен)
Группа F: Португалия — Франция (22:00, Будапешт)

Плей-офф
1/8 финала

27 июня
1: 2A — 2B (19:00, Амстердам)
2: 1A — 2C (22:00, Лондон)

28 июня
3: 1C — 3D/E/F (19:00, Будапешт)
4: 1B — 3A/D/E/F (22:00, Бильбао)

29 июня
5: 2D — 2E (19:00, Копенгаген)
6: 1F — 3A/B/C (22:00, Бухарест)

30 июня
7: 1D — 2F (19:00, Дублин)
8: 1E — 3A/B/C/D (22:00. Глазго)


Четвертьфиналы

3 июля
Четвертьфинал 1: Победитель матча 6 — победитель матча 5 (19:00, Санкт-Петербург)
Четвертьфинал 2: Победитель матча 4 — победитель матча 2 (22:00, Мюнхен)

4 июля
Четвертьфинал 3: Победитель матча 1 — победитель матча 3 (19:00, Баку)
Четвертьфинал 4: Победитель матча 8 — победитель матча 7 (22:00, Рим)


Полуфиналы

7 июля
Полуфинал 1: Победитель четвертьфинала 1 — победитель четвертьфинала 2 (22:00, Лондон)

8 июля
Полуфинал 2: Победитель четвертьфинала 4 — победитель четвертьфинала 3 (22:00, Лондон)


Финал

12 июля

Победитель полуфинала 1 — победитель полуфинала 2 (22:00, Лондон)

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Евро-2020 состоится в 12 городах Европы

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