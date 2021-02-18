УЕФА официально отменил матч "Динамо" и "Барселоны"

Юношеская лига УЕФА не состоится в этом сезоне. Фото: uefa.com

Юношеская Лига УЕФА не состоится в сезоне 2020/21.

УЕФА отменил турнир из-за пандемии коронавируса и его влияния на проведение соревнований, сообщает официальный сайт организации.

На решение повлияли ограничения на путешествия, которые введены по всей Европе. Это создает дополнительные трудности при организации матчей.

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Сначала УЕФА принял решение изменить формат турнира и отложить его старт до 2 марта, но за 2 недели до начала вообще отказался от проведения соревнований.

Украину в Юношеской Лиге УЕФА должны были представлять "Динамо" и "Шахтер". В 1/32 финала динамовцы должны были сыграть против "Барселоны", а "горняки" померятся силами с "Порту".

В сезоне 2019/20 победителем турнира стал "Реал". Наивысшим достижением среди украинских команд был финал "Шахтера" Юношеской Лиги УЕФА в сезоне 2014/15.