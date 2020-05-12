УЕФА официально дисквалифицировал форварда "Динамо" за употребление допинга

Из-за нарушения антидопинговых правил Артем Беседин пропустит год. Фото: ФК "Динамо"

УЕФА официально дисквалифицировал форварда "Динамо" Артема Бесеидна в год из-за употребления допинга.

Решение Контрольного, этического и дисциплинарного органа УЕФА от 24 февраля 2020 вступило в силу, сообщает официальный сайт УЕФА.

Киевский клуб и Артем Беседин не использовали своего права на обжалование решения в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.

Беседин провалил допинг-тест после матча Лиги Европы против "Мальме" 28 ноября 2019 года. Игроку грозило 4 года отстранения от футбола, но наказание удалось уменьшить до одного года. Срок действия санкции начинается с 19 декабря прошлого года. Уже в октябре Беседин сможет вернуться к тренировкам с командой.

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В текущем сезоне Артем Беседин провел 17 матчей во всех турнирах и забил 8 мячей за "Динамо". Весной нападающий продлил контракт с киевским клубом на 4 года.