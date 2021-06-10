УЕФА объяснил, почему убрал с формы сборной Украины лозунг "Героям слава"

УЕФА решил, что лозунг "Героям слава" имеет политический контекст.

Футбольные чиновники обязали Украинской ассоциации футбола убрать из формы сборной Украины на Евро лозунг "Героям слава", хотя оставил лозунг "Слава Украине", а также без изменений сохранил карту Украины с Крымом, сообщает "Трибуна".

"После высказанной озабоченности со стороны Российского футбольного союза УЕФА подтвердил свою позицию в отношении элемента дизайна на передней части футболки национальной сборной Украины. В резолюции 68/262 Генеральной Ассамблеи ООН, которая была одобрена членами-государствами, признаны те территориальные границы, которые изображены на форме национальной сборной. По этой причине УЕФА не требует каких-либо изменений этого элемента дизайна, поскольку он соответствует критериям, изложенным в статье 12 правил УЕФА об экипировке.

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УЕФА также подтверждает, что слоган "Слава Украине" на внешней стороне футболки был утвержден в 2018 году. УЕФА считает, что он соответствует статьям 13 и 19 регламента УЕФА об экипировке. Сам по себе этот слоган может рассматриваться как общая и неполитическая фраза общенационального значения и, следовательно, может присутствовать на футболке сборной Украины.

УЕФА внимательно изучил недавно добавленный на новый комплект формы слоган "Героям слава!"", который был представлен на ознакомление в УЕФА, а в последствии и утвержден в декабре 2020 года. Однако в то время не рассматривалась взаимосвязь между двумя фразами. После дальнейшего анализа было принято решение, что конкретное сочетание двух фраз считается исключительно политическим по природе, имеет исторический и милитаристский подтекст.

Поэтому слоган должен быть удален, чтобы экипировка могла использоваться на матчах под эгидой УЕФА в соответствии со статьей 5 регламента УЕФА об экипировке", - отметили в комментарии УЕФА.

Автор: УАФ Лозунг "Героям слава" находится на внутренней части футболки.

6 июня национальная команда презентовала новую форму, в которой будет играть на Евро. На ней изображен контур Украины по оккупированным Россией Крымом 2014 года. В России осудили новую форму сборной Украины и требуют ее дисквалифицировать. Сборная Украины сыграет на групповой стадии Евро с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией. Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля. В последнем спарринге команда Андрея Шевченко разгромила Кипр - 4:0.