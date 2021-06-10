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четверг, 10 июня 2021 15:55

УЕФА объяснил, почему убрал с формы сборной Украины лозунг "Героям слава"

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УЕФА решил, что лозунг "Героям слава" имеет политический контекст.

Футбольные чиновники обязали Украинской ассоциации футбола убрать из формы сборной Украины на Евро лозунг "Героям слава", хотя оставил лозунг "Слава Украине", а также без изменений сохранил карту Украины с Крымом, сообщает "Трибуна".

"После высказанной озабоченности со стороны Российского футбольного союза УЕФА подтвердил свою позицию в отношении элемента дизайна на передней части футболки национальной сборной Украины. В резолюции 68/262 Генеральной Ассамблеи ООН, которая была одобрена членами-государствами, признаны те территориальные границы, которые изображены на форме национальной сборной. По этой причине УЕФА не требует каких-либо изменений этого элемента дизайна, поскольку он соответствует критериям, изложенным в статье 12 правил УЕФА об экипировке.

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УЕФА также подтверждает, что слоган "Слава Украине" на внешней стороне футболки был утвержден в 2018 году. УЕФА считает, что он соответствует статьям 13 и 19 регламента УЕФА об экипировке. Сам по себе этот слоган может рассматриваться как общая и неполитическая фраза общенационального значения и, следовательно, может присутствовать на футболке сборной Украины.

УЕФА внимательно изучил недавно добавленный на новый комплект формы слоган "Героям слава!"", который был представлен на ознакомление в УЕФА, а в последствии и утвержден в декабре 2020 года. Однако в то время не рассматривалась взаимосвязь между двумя фразами. После дальнейшего анализа было принято решение, что конкретное сочетание двух фраз считается исключительно политическим по природе, имеет исторический и милитаристский подтекст.

Поэтому слоган должен быть удален, чтобы экипировка могла использоваться на матчах под эгидой УЕФА в соответствии со статьей 5 регламента УЕФА об экипировке", - отметили в комментарии УЕФА.

Автор: УАФ
  Лозунг "Героям слава" находится на внутренней части футболки.
Лозунг "Героям слава" находится на внутренней части футболки.

6 июня национальная команда презентовала новую форму, в которой будет играть на Евро. На ней изображен контур Украины по оккупированным Россией Крымом 2014 года.

В России осудили новую форму сборной Украины и требуют ее дисквалифицировать.

Сборная Украины сыграет на групповой стадии Евро с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией. Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля.

В последнем спарринге команда Андрея Шевченко разгромила Кипр - 4:0.

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Дата
10
июня

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