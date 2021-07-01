УЕФА не пустит британских болельщиков на матч Украина - Англия

Гарет Саутгейт тренирует Англию с 2016 года. Фото: Фото Reuters

Сборная Англии останется без поддержки в матче 1/4 финала Евро-2020/21 против Украины.

УЕФА приняла решение аннулировать билеты на матч четвертьфинала Евро в Риме, которые были проданы для британских болельщиков. Такое решение было принято по требованию департамента общественной безопасности МВД Италии, сообщает Sport.ua.

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При этом аннулированы не все билеты, а только те, которые были приобретены британскими болельщиками начиная с 28 июня.

Решение связано с желанием не допустить массового въезда в Италию болельщиков из Англии, где сложная эпидемиологическая ситуация из-за нового штампа коронавируса.

Болельщиков из Украины также будет практически нереально попасть на матч с Англией. Большинство зрителей на трибунах будут местными жителями.

Матч 1/4 финала Евро-2020 Украина - Англия состоится в субботу, 3 июля. Начало в 22:00 по Киеву. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте. В матче 1/8 финала Украина победила Швецию, а Англия одолела Германию.