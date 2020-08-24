УЕФА назвал символическую сборную Лиги чемпионов-2019\20

Лига чемпионов была доиграна в системе "финала восьми". Фото: REUTERS

УЕФА назвал символическую сборную Лиги чемпионов по итогам прошлого розыгрыша.

В символической сборной отсутствуют Лионель Месси и Криштиану Роналду, зато хватает игроков с немецкой Бундеслиги и представителей ПСЖ, сообщает твиттер УЕФА.

Лучшим голкипером стал герою финального матча Мануель Нойер из "Баварии".

С 4 защитников 3 места получили представители ПСЖ - Хуант Бернат, Преснель Кимпембе, Маркиньос и Йозуа Киммих из "Баварии"

Полузащита составлен более разнообразно: здесь нашлось место Рахиму Стерлингу с "Манчестер Сити", Анхелю Ди Мари с ПСЖ, Марселю Забитцеру с "Лейпцига" и Сержу Гнабри из "Баварии".

Пару форвардов составили представители Бундеслиги - Роберт Левандовка и Эрлинг Холланд из "Баварии" и "Боруссии" Дормунд соответственно.

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В финальном матче турнира "Бавария" минимально одолела ПСЖ -1: 0.