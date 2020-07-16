Удержит ли Суркис Михайличенко

 
Ексклюзивы
1/5
"Каких тебе еще реваншей не хватает?", - как во советом украинский язык защищали
"Каких тебе еще реваншей не хватает?", - как во советом украинский язык защищали
Просмотров: 1341
"Вышла на перекур под университет": Дугарь рассказала, как ей вручили подозрение
"Вышла на перекур под университет": Дугарь рассказала, как ей вручили подозрение
1 Просмотров: 198
"Думала, Антоненко - женщина": Дугарь рассказала, как познакомилась с фигурантами дела Шеремета
"Думала, Антоненко - женщина": Дугарь рассказала, как познакомилась с фигурантами дела Шеремета
1 Просмотров: 333
Кредиты, доллар и инфляция: какие задачи стоят перед новым главой НБУ
Кредиты, доллар и инфляция: какие задачи стоят перед новым главой НБУ
Просмотров: 171
Профессиональный банкир, но без опыта в вопросах курсовой политики - что известно о новом главе Нацбанка
Профессиональный банкир, но без опыта в вопросах курсовой политики - что известно о новом главе Нацбанка
Просмотров: 432
Как повлияет на коммунальные счета открытия рынка газа в Украине
Как повлияет на коммунальные счета открытия рынка газа в Украине
Просмотров: 342
Как Википедию превращают в источник черного политического пиара
Как Википедию превращают в источник черного политического пиара
Просмотров: 324
Состав населения в Крыму стремительно меняется - правозащитница
Состав населения в Крыму стремительно меняется - правозащитница
1 Просмотров: 4437
"Уже едешь, сынок, домой" - в Киеве попрощались с Героем Украины Тарасом Матвеевым
"Уже едешь, сынок, домой" - в Киеве попрощались с Героем Украины Тарасом Матвеевым
Просмотров: 6435
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
Просмотров: 1008
Фото
Все фото
13
13
10
14
10
Невероятно красивая и милая: нежные фото молодой фигуристки
Невероятно красивая и милая: нежные фото молодой фигуристки
Нежная и сексуальная: фото невероятно красивой спортсменки
Нежная и сексуальная: фото невероятно красивой спортсменки
Горячая девушка украинского футболиста сводит с ума красотой и фигурой: пикантные фото
Горячая девушка украинского футболиста сводит с ума красотой и фигурой: пикантные фото
Горячая и откровенная: фото невероятно сексуальной модели
Горячая и откровенная: фото невероятно сексуальной модели
Откровенная и сексуальная: фото горячей серфингистки
Откровенная и сексуальная: фото горячей серфингистки
Видео
Все видео
Удержит ли Суркис Михайличенко
Удержит ли Суркис Михайличенко
Как забивались мячи в матче "Динамо" - "Заря"
Как забивались мячи в матче "Динамо" - "Заря"
Игрок "Милана" забил фантастический мяч в ворота "Пармы"
Игрок "Милана" забил фантастический мяч в ворота "Пармы"
"Манчестер Сити" победил "Борнмут", Зинченко сыграл 13 минут
"Манчестер Сити" победил "Борнмут", Зинченко сыграл 13 минут
Шахов забил "Фиорентине"
Шахов забил "Фиорентине"
Интервью
1/5
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
Просмотров: 1008
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Просмотров: 4734
Любой бизнес надо начинать с того, кому ты продашь свою продукцию - Травецкий рассказал, кто тубивает украинских коров и весь АПК
Любой бизнес надо начинать с того, кому ты продашь свою продукцию - Травецкий рассказал, кто тубивает украинских коров и весь АПК
Просмотров: 1395
Кто будет председателем Нацбанка
Кто будет председателем Нацбанка
Просмотров: 1908
Кто заинтересован в отставке Смолия и что будет с гривной: мнение экономиста
Кто заинтересован в отставке Смолия и что будет с гривной: мнение экономиста
3 Просмотров: 3546
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
16 июля 2020
Просмотров: 171
Похвалився
Увечері відчуваю, що однієї таблетки мало. Зуб болить так, що випиваю другу. Ледве засинаю опівночі. Зранку не можу дочекатися дев'ятої години. ...
четверг, 16 июля 2020 21:42

Удержит ли Суркис Михайличенко

  Комментировать
Удержит ли Суркис Михайличенко
Виктор Цыганков записал на свой счет дубль. Фото: ФК "Динамо" Киев

Киевское "Динамо" практически выиграло борьбу за второе место. Подопечные Алексея Михайличенко победили луганскую "Зарю" - 3:1. Что надо знать о матче?

Обе команды имели кадровые потери. Ведущий левый защитник "Динамо" Виталий Миколенко не смог восстановиться от повреждения. Полузащитник "Зари" Богдан Леднев пропустил игру из-за того, что за правилами аренды не мог играть против "Динамо".

"Динамо" смогло переломить ход поединка. На 2 минуте киевляне пропустили гол, а на 10 повреждение получил один из лидеров "Динамо" Беньямин Вербич. Однако еще до перерыва хозяева забили трижды.

Виктор Скрипник ошибся с составом. На скамье запасных оказался один из лидеров команды Дмитрий Иванисеня. Это привело к тому, что динамовцы очень просто приближались к воротам гостей. Хорватский опорник Ловро Цвек явно не справился с возложенными на него обязанностями.

Ворота "Зари" защищал 20-летний Дмитрий Мацепура. Четвертый по статусу. Другие трое – травмированы. Мацепура сыграл неуверенно. Особенно – после удара Сидорчука, по факту его гол стал победным. Зато Георгий Бущан, динамовский голкипер, провел матч на высоком уровне.

Возвращение Никиты Бурди усилило оборону "Динамо". Защита киевлян не сыграла безукоризненно – ошибка уже на второй минуте. Однако Бурда прибавил класса и надежности.

Победа киевлян – справедлива, хотя в целом игра была равной. Решающими стали разница в игре вратарей, индивидуальный класс Цыганкова, Буяльского и Де Пены, самоотдача игроков киевлян и "тонкокожесть" луганчан.

"Динамо" должно было снимать все вопросы о победителе во втором тайме. Свои возможности не использовали Виталий Буяльский, Назарий Русин и Карлос Де Пена.
Победа киевлян – справедлива, хотя в целом игра была равной. Решающими стали разница в игре вратарей, индивидуальный класс Цыганкова, Буяльского и Де Пены, самоотдача игроков киевлян и "тонкокожесть" луганчан.

Главный вопрос: уйдет ли Михайличенко по окончании сезона. Сомнений нет: в воскресенье он победит "Колос", финиширует вторым плюс Кубок Украины . Суркис по итогам второй половины сезона имеет основания оставить нынешнего тренера. Но зачем мучиться на тренерской скамейке самому Алексею Александровичу? Должен убедить в этом президента клуба.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стало известно, кого из игроков "Динамо" Суркис готов продать летом

"Десна" дома уступила "Александрии" - 1:3. "Динамо" имеет 59 очков, на два меньше у "Зари", на четыре – у "Десны". Чемпионат финиширует 19 июля, воскресенье: "Колос" - "Динамо", "Заря" - "Десна".

Автор: Сергей Тищенко, Роман Шахрай
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Удержит ли Суркис Михайличенко». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
июля

За всю историю Википедии был единственный оплачиваемый редактор

Вступил в силу языковой закон

Автомобильная марка получила латинское название

День бухгалтера в Украине: как празднуют и какие зарплаты получают специалисты

День змей: рассказали как убежать от опасности

Рада проголосовала за документ, который начал новый период истории

Абажуры из человеческой кожи, испытания вакцинами и голод - как пытали заключенных Бухенвальда

Самое читаемое
Как теперь уснуть: бесстыжая фитнес-модель показала фото топлесс и лишила покоя тысячи поклонников
Как теперь уснуть: бесстыжая фитнес-модель показала фото топлесс и лишила покоя тысячи поклонников
4
 Просмотров: 24138
Порноактриса в белом пуш-апе отпраздновала прирост 350 тыс. подписчиков всего за год
Порноактриса в белом пуш-апе отпраздновала прирост 350 тыс. подписчиков всего за год
4
 Просмотров: 11853
Королева фитнеса в Европе доказала, что можно быть женственной и сексуальной, несмотря на мышечную массу
Королева фитнеса в Европе доказала, что можно быть женственной и сексуальной, несмотря на мышечную массу
18
 Просмотров: 10494
Королева бурлеска в кружевном белье показала эротику на барной стойке
Королева бурлеска в кружевном белье показала эротику на барной стойке
11
 Просмотров: 9639
Счастливые и улыбающиеся: показали фото семьи, погибшей на Столичном шоссе
Счастливые и улыбающиеся: показали фото семьи, погибшей на Столичном шоссе Просмотров: 8541
Спорт
Скрипник объяснил причины поражения от "Динамо"
Скрипник объяснил причины поражения от "Динамо" Просмотров: 27
Михайличенко рассказал о проблемах "Динамо"
Михайличенко рассказал о проблемах "Динамо" Просмотров: 90
Как забивались мячи в матче "Динамо" - "Заря"
Как забивались мячи в матче "Динамо" - "Заря"
 Просмотров: 117
Игрок "Милана" забил фантастический мяч в ворота "Пармы"
Игрок "Милана" забил фантастический мяч в ворота "Пармы"
 Просмотров: 252
"Динамо" выиграло в "Зари" битву за второе место
"Динамо" выиграло в "Зари" битву за второе место
 Просмотров: 657
Больше всего комментируют
3
Украина движется не в том направлении - мнение народа
3
Зеленский: Все уже устали от этого карантина
3
Кравчук призвал Зеленского наказывать нарушителей закона, кем бы они ни были
2
Эпоха бедности закончилась. "Слуга народа" носит кольцо за 9 минималок
2
Завтра Зеленский предложит кандидатуру главы Нацбанка. СМИ назвали 9 кандидатов
Голосов: 367
Голосование Кто займёт второе место в УПЛ 2019/20?
  • 1) "Динамо"
  • 2) "Десна"
  • 3) "Заря"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua