Удержит ли Суркис Михайличенко

Виктор Цыганков записал на свой счет дубль. Фото: ФК "Динамо" Киев

Киевское "Динамо" практически выиграло борьбу за второе место. Подопечные Алексея Михайличенко победили луганскую "Зарю" - 3:1. Что надо знать о матче?

Обе команды имели кадровые потери. Ведущий левый защитник "Динамо" Виталий Миколенко не смог восстановиться от повреждения. Полузащитник "Зари" Богдан Леднев пропустил игру из-за того, что за правилами аренды не мог играть против "Динамо".

"Динамо" смогло переломить ход поединка. На 2 минуте киевляне пропустили гол, а на 10 повреждение получил один из лидеров "Динамо" Беньямин Вербич. Однако еще до перерыва хозяева забили трижды.

Виктор Скрипник ошибся с составом. На скамье запасных оказался один из лидеров команды Дмитрий Иванисеня. Это привело к тому, что динамовцы очень просто приближались к воротам гостей. Хорватский опорник Ловро Цвек явно не справился с возложенными на него обязанностями.

Ворота "Зари" защищал 20-летний Дмитрий Мацепура. Четвертый по статусу. Другие трое – травмированы. Мацепура сыграл неуверенно. Особенно – после удара Сидорчука, по факту его гол стал победным. Зато Георгий Бущан, динамовский голкипер, провел матч на высоком уровне.

Возвращение Никиты Бурди усилило оборону "Динамо". Защита киевлян не сыграла безукоризненно – ошибка уже на второй минуте. Однако Бурда прибавил класса и надежности.





Победа киевлян – справедлива, хотя в целом игра была равной. Решающими стали разница в игре вратарей, индивидуальный класс Цыганкова, Буяльского и Де Пены, самоотдача игроков киевлян и "тонкокожесть" луганчан.

"Динамо" должно было снимать все вопросы о победителе во втором тайме. Свои возможности не использовали Виталий Буяльский, Назарий Русин и Карлос Де Пена.

Победа киевлян – справедлива, хотя в целом игра была равной. Решающими стали разница в игре вратарей, индивидуальный класс Цыганкова, Буяльского и Де Пены, самоотдача игроков киевлян и "тонкокожесть" луганчан.

Главный вопрос: уйдет ли Михайличенко по окончании сезона. Сомнений нет: в воскресенье он победит "Колос", финиширует вторым плюс Кубок Украины . Суркис по итогам второй половины сезона имеет основания оставить нынешнего тренера. Но зачем мучиться на тренерской скамейке самому Алексею Александровичу? Должен убедить в этом президента клуба.

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"Десна" дома уступила "Александрии" - 1:3. "Динамо" имеет 59 очков, на два меньше у "Зари", на четыре – у "Десны". Чемпионат финиширует 19 июля, воскресенье: "Колос" - "Динамо", "Заря" - "Десна".



