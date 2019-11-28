Удар Свитолиной признали лучшим в октябре

Элина Свитолина дважды подряд играла в финале Итогового турнира

Украинская теннисистка Элина Свитолина стала автором лучшего удара в октябре по версии WTA. Удар шестой ракетки мира оказался лучше "выстрелы" других трех спортсменок. Об этом пишет 24tv.ua

По результатам голосования болельщиков Свитолина заняла первое место, сообщает сайт WTA. На второй строчке оказалась Арина Соболенко.

Третьей стала еще одна украинка - Даяна Ястремская. Замыкает топ-четверку - Онс Жабер.

Свитолина выполнила свой феноменальный удар в матче против Симоны Халеп на Итоговом турнире WTA.

"Я думаю, что многие были удивлены. Даже я, потому что я так хорошо сыграла", - прокомментировала свой удар украинка.

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Украинка дошла до финала Итогового турнира. В решающем поединке Элина проиграла Эшли Барти.