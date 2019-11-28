Удар Свитолиной признали лучшим в октябре

 
Ексклюзивы
1/5
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
Просмотров: 1063
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Просмотров: 810
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
Просмотров: 873
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
1 Просмотров: 1197
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Просмотров: 846
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
Просмотров: 1017
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
1 Просмотров: 11349
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
6 Просмотров: 1710
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
Просмотров: 1026
Когда кампания в округе от $1,5 млн, то чихать на штрафы - эксперт про нардепов-прогульщиков
Когда кампания в округе от $1,5 млн, то чихать на штрафы - эксперт про нардепов-прогульщиков
Просмотров: 675
Фото
Все фото
11
11
17
14
3
Невероятная красота и сексуальность: болельщица, которая очаровала футбольный мир
Невероятная красота и сексуальность: болельщица, которая очаровала футбольный мир
Названа самая сексуальная спортсменка мира
Названа самая сексуальная спортсменка мира
Опасная красота: фото украинской каратистки, которая победила на турнире в Москве
Опасная красота: фото украинской каратистки, которая победила на турнире в Москве
Невероятная красота и сексуальность: фото горячей австралийской спортсменки
Невероятная красота и сексуальность: фото горячей австралийской спортсменки
Вашингтон впервые стал чемпионом по бейсболу - на трибунах Трамп и обнаженные груди
Вашингтон впервые стал чемпионом по бейсболу - на трибунах Трамп и обнаженные груди
Видео
Все видео
Удар Свитолиной признали лучшим в октябре
Удар Свитолиной признали лучшим в октябре
"Ред Булл" совершил очередной разгром в Лиге чемпионов
"Ред Булл" совершил очередной разгром в Лиге чемпионов
"Юные Шевченко и Шовковский" – в сети показали кадры пребывания сборной Украины в Париже 20-летней давности
"Юные Шевченко и Шовковский" – в сети показали кадры пребывания сборной Украины в Париже 20-летней давности
Ярмоленко снялся в детском Рождественском ролике
Ярмоленко снялся в детском Рождественском ролике
"Шахтер" одержал последнюю еврокубковую победу на "Донбасс Арене"
"Шахтер" одержал последнюю еврокубковую победу на "Донбасс Арене"
Интервью
1/5
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
24 Просмотров: 6381
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 2817
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2304
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Просмотров: 1305
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1224
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
25 ноября 2019
Просмотров: 1170
Марися
Востаннє я кашляв у Польщі. В лютому ми приїхали в Полчин-Здруй і тиждень шукали бодай якоїсь роботи. Ніхто не брав, бо з промисловості в місті була ...
четверг, 28 ноября 2019 10:17

Удар Свитолиной признали лучшим в октябре

  Комментировать
Удар Свитолиной признали лучшим в октябре
Элина Свитолина дважды подряд играла в финале Итогового турнира

Украинская теннисистка Элина Свитолина стала автором лучшего удара в октябре по версии WTA. Удар шестой ракетки мира оказался лучше "выстрелы" других трех спортсменок. Об этом пишет 24tv.ua

По результатам голосования болельщиков Свитолина заняла первое место, сообщает сайт WTA. На второй строчке оказалась Арина Соболенко.

Третьей стала еще одна украинка - Даяна Ястремская. Замыкает топ-четверку - Онс Жабер.

Свитолина выполнила свой феноменальный удар в матче против Симоны Халеп на Итоговом турнире WTA.

"Я думаю, что многие были удивлены. Даже я, потому что я так хорошо сыграла", - прокомментировала свой удар украинка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Новый тренер Ястремской угрожает судом за слухи о романе с украинкой

Украинка дошла до финала Итогового турнира. В решающем поединке Элина проиграла Эшли Барти.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Удар Свитолиной признали лучшим в октябре». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
ноября

Правительство обратилось к русским с просьбой ввести войска

Экс-солист The Beatles выступил на сцене в последний раз

Самое читаемое
Показали эпические фотографии, которые доведут до истерического смеха
Показали эпические фотографии, которые доведут до истерического смеха
26
 Просмотров: 18846
Гусь и солдатики: как проводили рождественские праздники немцы в 1940 году
Гусь и солдатики: как проводили рождественские праздники немцы в 1940 году
18
 Просмотров: 17919
Какие штаны выпали из моды этой зимой
Какие штаны выпали из моды этой зимой
8
 Просмотров: 15409
Куда вложить деньги, чтобы приумножить сбережения: советы экспертов
Куда вложить деньги, чтобы приумножить сбережения: советы экспертов Просмотров: 11178
Показали породу собак, имеющих вид маленьких игрушечных мишек
Показали породу собак, имеющих вид маленьких игрушечных мишек
22
 Просмотров: 10395
Спорт
"Ред Булл" совершил очередной разгром в Лиге чемпионов
"Ред Булл" совершил очередной разгром в Лиге чемпионов
 Просмотров: 351
"Динамо" пробилось в 1/16 финала Юношеской Лиги УЕФА
"Динамо" пробилось в 1/16 финала Юношеской Лиги УЕФА Просмотров: 396
"Динамо" должно сыграть с позиции силы против "Мальме"
"Динамо" должно сыграть с позиции силы против "Мальме"
 Просмотров: 162
"Юные Шевченко и Шовковский" – в сети показали кадры пребывания сборной Украины в Париже 20-летней давности
"Юные Шевченко и Шовковский" – в сети показали кадры пребывания сборной Украины в Париже 20-летней давности
 Просмотров: 1305
Голевую атаку "Тоттенхема" в Лиге чемпионов начал мальчик, подающий мячи
Голевую атаку "Тоттенхема" в Лиге чемпионов начал мальчик, подающий мячи Просмотров: 711
Больше всего комментируют
7
Нацбанк заявил о давлении Коломойского
5
За угрозы убийством. Нардепу Федыне готовят снятие неприкосновенности и подозрение
3
Прозрачный намек? Президент Эстонии подарила Зеленскому велосипед
2
Сенцов в Европарламенте: Не верьте Путину, россияне обязательно обманут
2
Зеленский: "Нажимаешь кнопку и коррупционера нет"
Голосов: 225
Голосование Главное спортивное событие года для Украины?
  • 1) победа футбольной сборной на Кубке мира среди 20-летних
  • 2) выход команды Андрея Шевченко на Евро-2020
  • 3) перемога Дмитра Підручного на чемпіонаті світу з біатлону
  • 4) победы Василия Ломаченко и Александра Усика
  • 5) Элина Свитолина сыграла в полуфинале двух турниров "Великого Шлема"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua