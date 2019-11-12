"Удар Серебряникова было невозможно парировать"

О своем коронном штрафном Серебряниковвспомнид под конец карьеры

12 ноября 2014 умер Виктор Серебряников - звездный полузащитник киевского "Динамо", пятикратный чемпион СССР, двукратный обладатель Кубка, автор непревзойденных штрафных ударов - так называемой "дуги Серебряникова".

Виктор родился в 1940 году в Запорожье, но почти сразу семья уехала в Комомольська-на-Амуре - отец получил там должность директора завода. До 1952 года вообще не видел футбольного мяча - играл только в российскую лапту.

В 1952 году семья возвращается в Запорожье. По дороге в Москве отец купил сыну футбольного мяча - такого не было ни у кого.

Удар тяжелый, очень болят коленные суставы

К футболу Виктора приобщил старший брат, по словам Серебряникова имел большой талант, но был абсолютно равнодушным к игре.

В 1958 году 18-летний юноша начинает свои выступления в "Металлурге" и молодежной сборной. В матче с Болгарией забивает редкий по красоте мяч и получает приглашение от нескольких именитых команд. Пишет заявление в "Зенит", впоследствии едва не попадает в московский ЦСКА, но в итоге оказывается в киевском "Динамо"

В "Динамо" Виктор выступает полных 12 лет. Цифра 12 становится роковой для него. В 1969 году, 12 ноября киевляне проигрывают дома "Фиорентине" - 1:2 и выбывают из борьбы в Кубке чемпионов. Единственный мяч своей знаментого дугой забивает именно Серебряников. 12 ноября 2014 он умирает - ровно через 45 лет.

Свой знаменитый удар Виктор подсмотрел в Южной Америке. Видел, как выполняют его бразильцы.

- Удар тяжелый, очень болят коленные суставы. Мяч взмывает вверх, а затем падает в ворота. Я выполнял его в начале карьеры, а потом забросил. Вспомнил уже перед завершением - 1969 года. Забил тогда 6 или 7 мячей (на самом деле 9), - говорил Серебряников.

В сезоне 1969 Динамо начинало еврокубковый сезон выездным матчем с "Аустрией" Судья назначил штрафной в ворота австрийцев. Серебряников ударил и забил.

- Арбитру это не понравилось, - вспоминал Владимир Мунтян. - Он попросил перебить. Вратарь подошел ближе к тому углу, куда только влетел мяч. Серебряников пробил и снова в тот же угол, и снова забил. Судье уже некуда деваться. Если бы он в третий раз приказал перебить, Виктор третий раз забил бы. Тот удар нельзя было парировать.

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Всего за "Динамо" Виктор сыграл 299 матчей, в которых забил 70 мячей.