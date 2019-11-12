"Удар Серебряникова было невозможно парировать"

 
Ексклюзивы
1/5
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
2 Просмотров: 1179
"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова
"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова
1 Просмотров: 522
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
Просмотров: 270
"Если потеряем большинство, придется договариваться с другими. А у них условия - чертячие": как "Слуга народа" съезд проводила
"Если потеряем большинство, придется договариваться с другими. А у них условия - чертячие": как "Слуга народа" съезд проводила
6 Просмотров: 3402
Непроговоренная историческая память становится болезненным мозолем, на который будет наступать враг - Оксана Щур
Непроговоренная историческая память становится болезненным мозолем, на который будет наступать враг - Оксана Щур
Просмотров: 522
Наши актеры кагэбисов играют лучше чем украинских патриотов - Оксана Щур
Наши актеры кагэбисов играют лучше чем украинских патриотов - Оксана Щур
Просмотров: 306
"Делам Майдана труба?": Офис Зеленского пикетируют
"Делам Майдана труба?": Офис Зеленского пикетируют
3 Просмотров: 1161
Российский флот может устроить провокации возле Одессы и захватить береговую линию - экс-командующий НАТО
Российский флот может устроить провокации возле Одессы и захватить береговую линию - экс-командующий НАТО
2 Просмотров: 2907
Дела Майдана хотят похоронить - адвокат Небесной сотни
Дела Майдана хотят похоронить - адвокат Небесной сотни
Просмотров: 450
У Вакарчука объяснили, почему критикуют Зеленского
У Вакарчука объяснили, почему критикуют Зеленского
Просмотров: 882
Фото
Все фото
11
17
14
3
15
Названа самая сексуальная спортсменка мира
Названа самая сексуальная спортсменка мира
Опасная красота: фото украинской каратистки, которая победила на турнире в Москве
Опасная красота: фото украинской каратистки, которая победила на турнире в Москве
Невероятная красота и сексуальность: фото горячей австралийской спортсменки
Невероятная красота и сексуальность: фото горячей австралийской спортсменки
Вашингтон впервые стал чемпионом по бейсболу - на трибунах Трамп и обнаженные груди
Вашингтон впервые стал чемпионом по бейсболу - на трибунах Трамп и обнаженные груди
Обаятельная и непревзойденная: девушка, которая стала мечтой болельщиков &quot;Фиорентины&quot;
Обаятельная и непревзойденная: девушка, которая стала мечтой болельщиков "Фиорентины"
Видео
Все видео
Украинец забил дебютный гол в чемпионате Дании
Украинец забил дебютный гол в чемпионате Дании
Неудачи команд Зинченко и Малиновского: результаты матчей соперников украинских клубов в еврокубках
Неудачи команд Зинченко и Малиновского: результаты матчей соперников украинских клубов в еврокубках
"Они взяли меня за яйца и до сих пор держат" - украинский футболист о клубе Реброва
"Они взяли меня за яйца и до сих пор держат" - украинский футболист о клубе Реброва
"Ювентус" оказался сильнее "Милана"
"Ювентус" оказался сильнее "Милана"
Расисты отправили в отставку главу федерации футбола Болгарии
Расисты отправили в отставку главу федерации футбола Болгарии
Интервью
1/5
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
Просмотров: 270
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 1251
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Просмотров: 945
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 3852
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 2106
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
11 ноября 2019
Просмотров: 675
Дата смерті
У магії цифр є щось заворожуюче. Пишу про колишнього футболіста Віктора Серебряникова — зірку "Динамо" 1960-х. 12 листопада 1969 року кияни ...
вторник, 12 ноября 2019 20:11

"Удар Серебряникова было невозможно парировать"

  Комментировать
&quot;Удар Серебряникова было невозможно парировать&quot;
О своем коронном штрафном Серебряниковвспомнид под конец карьеры

12 ноября 2014 умер Виктор Серебряников - звездный полузащитник киевского "Динамо", пятикратный чемпион СССР, двукратный обладатель Кубка, автор непревзойденных штрафных ударов - так называемой "дуги Серебряникова".

Виктор родился в 1940 году в Запорожье, но почти сразу семья уехала в Комомольська-на-Амуре - отец получил там должность директора завода. До 1952 года вообще не видел футбольного мяча - играл только в российскую лапту.

В 1952 году семья возвращается в Запорожье. По дороге в Москве отец купил сыну футбольного мяча - такого не было ни у кого.

Удар тяжелый, очень болят коленные суставы

К футболу Виктора приобщил старший брат, по словам Серебряникова имел большой талант, но был абсолютно равнодушным к игре.

В 1958 году 18-летний юноша начинает свои выступления в "Металлурге" и молодежной сборной. В матче с Болгарией забивает редкий по красоте мяч и получает приглашение от нескольких именитых команд. Пишет заявление в "Зенит", впоследствии едва не попадает в московский ЦСКА, но в итоге оказывается в киевском "Динамо"

В "Динамо" Виктор выступает полных 12 лет. Цифра 12 становится роковой для него. В 1969 году, 12 ноября киевляне проигрывают дома "Фиорентине" - 1:2 и выбывают из борьбы в Кубке чемпионов. Единственный мяч своей знаментого дугой забивает именно Серебряников. 12 ноября 2014 он умирает - ровно через 45 лет.

Свой знаменитый удар Виктор подсмотрел в Южной Америке. Видел, как выполняют его бразильцы.

- Удар тяжелый, очень болят коленные суставы. Мяч взмывает вверх, а затем падает в ворота. Я выполнял его в начале карьеры, а потом забросил. Вспомнил уже перед завершением - 1969 года. Забил тогда 6 или 7 мячей (на самом деле 9), - говорил Серебряников.

В сезоне 1969 Динамо начинало еврокубковый сезон выездным матчем с "Аустрией" Судья назначил штрафной в ворота австрийцев. Серебряников ударил и забил.

- Арбитру это не понравилось, - вспоминал Владимир Мунтян. - Он попросил перебить. Вратарь подошел ближе к тому углу, куда только влетел мяч. Серебряников пробил и снова в тот же угол, и снова забил. Судье уже некуда деваться. Если бы он в третий раз приказал перебить, Виктор третий раз забил бы. Тот удар нельзя было парировать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Не пригласить такого мастера в сборную было бы преступлением" - в Киеве попрощались с Виктором Серебряниковым

Всего за "Динамо" Виктор сыграл 299 матчей, в которых забил 70 мячей.

Автор: Юрий СТРИГУН
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Удар Серебряникова было невозможно парировать"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
ноября

"Удар Серебряникова было невозможно парировать"

Самое читаемое
Работа в IT: какие зарплаты получают программисты
Работа в IT: какие зарплаты получают программисты Просмотров: 16749
Названа самая сексуальная спортсменка мира
Названа самая сексуальная спортсменка мира
11
 Просмотров: 15030
Сколько украинцев доверяют Зеленскому: новая социология
Сколько украинцев доверяют Зеленскому: новая социология 26 Просмотров: 13555
Показали, как выглядел первий человек на Земле
Показали, как выглядел первий человек на Земле
3
 1 Просмотров: 8631
На Закарпатье отказались обслуживать украинским языком
На Закарпатье отказались обслуживать украинским языком
 Просмотров: 8343
Спорт
Украинец забил дебютный гол в чемпионате Дании
Украинец забил дебютный гол в чемпионате Дании
 Просмотров: 18
Защитник "Шахтера" вызвали в сборную Бразилии
Защитник "Шахтера" вызвали в сборную Бразилии Просмотров: 207
Перзидент "Гента" рассказал, когда отпустит Яремчука в топ-чемпіонат
Перзидент "Гента" рассказал, когда отпустит Яремчука в топ-чемпіонат Просмотров: 513
Бразильский клуб хочет подписать защитника "Динамо"
Бразильский клуб хочет подписать защитника "Динамо" Просмотров: 234
Матч немецкой Бундеслиги завершился грандиозным скандалом
Матч немецкой Бундеслиги завершился грандиозным скандалом Просмотров: 756
Больше всего комментируют
26
Сколько украинцев доверяют Зеленскому: новая социология
6
"Если потеряем большинство, придется договариваться с другими. А у них условия - чертячие": как "Слуга народа" съезд проводила
6
24 квартиры, 17 автомобилей: журналисты рассказали о "слуге народа" Дубинском
5
Сивохо предлагает не проверять граждан, которые едут от боевиков
5
Начинается зачистка тех, кто реформировал армию - Федина об аресте генерала Марченко
Голосов: 883
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua