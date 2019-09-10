Удачная концовка игры команды Шевченко: главные выводы матча Украина - Нигери

Александр Зинченко во втором матче подряд забивает за сборную Украины

Сборная Украины сыграла вничью в товарищеском матче против Нигерии 2: 2. Сборная Украины смогла вырвать ничью забив 2 мяча за две минуты в конце второго тайма

Gazeta.uaсобрала голове аспекты игры на "Днепр-арена"

Украина не впечатлила игрой. Товарищеские игры существуют для того, чтобы проверить резерв команды, попробовать найти лучшие сочетания игроков на поле и разнообразие тактических схем. Главное - понять, игровые схемы действуют и на кого из футболистов можно будет рассчитывать уже в официальных матчах. Андрей Шевченко в матче против Нигерии получил много полезной информации.

Тренерский штаб Украины использовал ротацию. Андрей Шевченко уже определился с костяком команды, на которых рассчитывает в официальных матчах. В игре против Нигерии попробывал новых футболистов. Игрокам явно не хватало сыгранности. Левый защитник Соболь так и не вошел в игру. Караваев на противоположном фланге много ошибался . Коваленко выглядел не сыгранными с партнерами в середине поля.

Украина не успевала за быстрыми атаками соперника. Нигерийцы очень быстро переходили центр поля. Основной опорный полузащитник Степаненко имел отдых в игре против Нигерии. Подменял его Малиновский, который по сравнению с предыдущими матчами опустился ниже в полузащите. Руслану явно не хватало навыков разрушения.

Сборной не хватало Степаненко

Ярмоленко и Цыганков - не в форме. Крылья атаки украинский молчали. Обычно, именно игроки на этих позициях обеспечивают активность в атаке и опасные моменты у ворот соперника. Фланговые полузащитники брали на себя инициативу, но эффективности от этих действий не было.

Лунин не выручил. Сборная Украины привыкла к тому, что в случае проблем в игре команды всегда на помощь приходит вратарь Андрей Пятов, который выручает команду. Пока его дублеру Лунин с такой ролью не справляется . Нельзя обвинять 20 летнего вратаря в пропущенных голах, но он и не выручил команду.

Арбитр дважды ошиблись в пользу украинцев. В начале второго тайма судья не появлялся пенальти после фола Бурды, а потом засчитал гол после того, как мяч попал в руку Яремчука.

Никто из команд не хотел проигрывать. Матч мало походил на товарищеский. Обе команды были максимально настроены на победу. Отсюда много эмоций, борьбы, неуступчивости и единоборств. Нигерия выглядела сильнее в течение большего времени игры, но в конце игры убедительными уже были украинцы.

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11 октября сборная Украины проведет свой следующий матч. Соперником будет сборная Литвы.