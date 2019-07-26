Участника Олимпийских игр арестовали за транспортировку 50 кг наркотиков

Голландская легкоатлетка Мадия Гафур была задержана в Германии с 50 кг наркотиков.
Гафур была арестована 18 июня. Наркотики нашли в багажнике машины, когда она пыталась пересечь границу между Германией и Голландией. Стоимость найденных наркотических веществ оценивается в 2 млн евро.
Только 18 июля стали известны подробности ее ареста, а до этого правоохранительным органам не удавалось идентифицировать личность легкоатлетки.
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26-летняя Мидия Гафур в составе сборной Нидерландов на Олимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро выступала в эстафете 4 по 400 м.
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