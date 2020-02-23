Уайлдер попал в больницу после боя с Фьюри

 
Ексклюзивы
1/5
Как коронавирус повлияет на мировую и украинскую экономику
Как коронавирус повлияет на мировую и украинскую экономику
Просмотров: 1314
Кто второй по влиянию после Зеленского
Кто второй по влиянию после Зеленского
Просмотров: 3978
Сколько платят за коммунальные услуги в разных странах
Сколько платят за коммунальные услуги в разных странах
Просмотров: 1782
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Просмотров: 1737
Что будет с ценами на квартиры: мнение эксперта
Что будет с ценами на квартиры: мнение эксперта
Просмотров: 4806
Зеленский в Омане: дойдет ли до суда между Банковой и журналистами
Зеленский в Омане: дойдет ли до суда между Банковой и журналистами
1 Просмотров: 918
Говорить, что у Гончарука "пропало все", как у Тимошенко, рано
Говорить, что у Гончарука "пропало все", как у Тимошенко, рано
1 Просмотров: 1710
"Россия продвигает свои оккупационные идеи через усталую Европу" - эксперт о Мюнхенскую конференцию по безопасности
"Россия продвигает свои оккупационные идеи через усталую Европу" - эксперт о Мюнхенскую конференцию по безопасности
2 Просмотров: 1215
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
9 Просмотров: 5751
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
1 Просмотров: 2556
Фото
Все фото
13
14
7
15
9
Показали откровенные фото роскошной легкоатлетки
Показали откровенные фото роскошной легкоатлетки
Откровенная и сексуальная: показали фото горячей чилийской болельщицы
Откровенная и сексуальная: показали фото горячей чилийской болельщицы
Звездная российская гимнастка хотела закончить жизнь самоубийством
Звездная российская гимнастка хотела закончить жизнь самоубийством
Аппетитное тело и откровенные фотосессии: горячая подруга украинского футболиста
Аппетитное тело и откровенные фотосессии: горячая подруга украинского футболиста
Необыкновенно красивая и изящная: фото очаровательной жены украинского футболиста
Необыкновенно красивая и изящная: фото очаровательной жены украинского футболиста
Видео
Все видео
Фьюри легко победил Уайлдера
Фьюри легко победил Уайлдера
Роналду продлил феноменальную голевую серию
Роналду продлил феноменальную голевую серию
Месси забил четыре мяча в матче с "Эйбаром"
Месси забил четыре мяча в матче с "Эйбаром"
Обладатель Кубка мира подарил победу "Динамо" над "Ворсклой"
Обладатель Кубка мира подарил победу "Динамо" над "Ворсклой"
Что надо знать о самом ожидаемом бое в боксе
Что надо знать о самом ожидаемом бое в боксе
Интервью
1/5
"С ресторанами - как с детьми. После двух - не имеет значения, сколько их" - Дмитрий Борисов
"С ресторанами - как с детьми. После двух - не имеет значения, сколько их" - Дмитрий Борисов
1 Просмотров: 558
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Просмотров: 1737
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Просмотров: 1089
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Просмотров: 1098
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Просмотров: 1044
Колонка
Олександр Бойченко
Олександр Бойченко
21 февраля 2020
1 Просмотров: 1026
Каштан
Минулого тижня його спиляли. Щоправда, науковці просять не плутати солодке й людське з гірким і кінським, тобто castanea sativa з aeskulus ...
воскресенье, 23 февраля 2020 10:03

Уайлдер попал в больницу после боя с Фьюри

  Комментировать
Уайлдер попал в больницу после боя с Фьюри
Уайлдер дважды побывал в нокдауне

Бывший чемпион мира WBC в супертяжелом весе "Бронзовый Бомбардировщик" Деонтей Уайлдер прокомментировал первое поражение в карьере, которое он потерпел от Тайсона Фьюри ранним утром 23 февраля в Лас-Вегасе. Американец признал, что соперник был лучше, но выразил недовольство тем, что его команда остановила поединок. Также после боя появилась информация, что покинув ринг, Уайлдер отправился прямиком в больницу.

"Со мной все в порядке. Такое случается. Сегодня победил лучший, но мой угол выбросил полотенце. Я был готов уйти на щите. У меня были кое-какие дела в этом поединке. Нет оправданий, случилось то, что случилось. Но хотел бы, чтобы моя команда позволила уйти мне на щите. Я воин. Фьюри показал отличное выступление. Мы вернемся сильнее", — цитирует разочарованного Деонтея "Сегодня".

После сегодняшнего боя в активе 31-летнего Тайсона Фьюри стало 30 побед при одной ничьей – британец сохранил статус непобежденного боксера. В свою очередь, 34-летний Деонтей Уайлдер потерпел первое поражение при 42 победах и 1 ничьей.

В первом бою между Фьюри и Уайлдером, который прошел в декабре 2018 года, была зафиксирована ничья. И тогда дважды в нокдауне побывал Тайсон Фьюри.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Уайлдер попал в больницу после боя с Фьюри». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
февраля

Лучший английский палач казнил мятежников

Блины навязала Москва - какое традиционное блюдо украинцев на Масленицу

Имя дочери или Девы Марии - история названия Mercedes

Самое читаемое
Как клиенты восприняли призыв столичного врача отказаться от русского языка
Как клиенты восприняли призыв столичного врача отказаться от русского языка 2 Просмотров: 32886
Тимошенко остановили активисты
Тимошенко остановили активисты
 Просмотров: 22780
&quot;Это наша комната? Она не закрывается&quot; - украинка об условиях в карантине
"Это наша комната? Она не закрывается" - украинка об условиях в карантине
 3 Просмотров: 19278
Какой маникюр будет модным весной
Какой маникюр будет модным весной
12
 Просмотров: 18054
За гаражами нашли полуголую девушку в крови и ранах
За гаражами нашли полуголую девушку в крови и ранах Просмотров: 13644
Спорт
Фьюри легко победил Уайлдера
Фьюри легко победил Уайлдера
 Просмотров: 1314
"Манчестер Сити" без Зинченко одолел "Лестер"
"Манчестер Сити" без Зинченко одолел "Лестер" Просмотров: 189
Роналду продлил феноменальную голевую серию
Роналду продлил феноменальную голевую серию
 Просмотров: 702
Показали откровенные фото роскошной легкоатлетки
Показали откровенные фото роскошной легкоатлетки
13
 Просмотров: 12861
Петряк сделал хет-трик в чемпионате Венгрии
Петряк сделал хет-трик в чемпионате Венгрии Просмотров: 441
Больше всего комментируют
9
"Европа эпохи средневековья" - Зеленский второй день стыдит украинцев
3
"Идет информационная война. Провокации продолжатся" - премьер о Новых Санжарах
3
"Это наша комната? Она не закрывается" - украинка об условиях в карантине
3
Резко возрастает количество украинцев, недовольных работой Зеленского
2
Как клиенты восприняли призыв столичного врача отказаться от русского языка
Голосов: 586
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2019/20?
  • 1) "Манчестер Сити"
  • 2) "Ливерпуль"
  • 3) "Барселона"
  • 4) "Реал"
  • 5) "Ювентус"
  • 6) "Бавария"
  • 7) "Пари Сен-Жермен"
  • 8) "Боруссия"/"Челси"/"Атлетико"/"Тоттенхем"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua