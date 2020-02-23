Уайлдер попал в больницу после боя с Фьюри

Уайлдер дважды побывал в нокдауне

Бывший чемпион мира WBC в супертяжелом весе "Бронзовый Бомбардировщик" Деонтей Уайлдер прокомментировал первое поражение в карьере, которое он потерпел от Тайсона Фьюри ранним утром 23 февраля в Лас-Вегасе. Американец признал, что соперник был лучше, но выразил недовольство тем, что его команда остановила поединок. Также после боя появилась информация, что покинув ринг, Уайлдер отправился прямиком в больницу.

"Со мной все в порядке. Такое случается. Сегодня победил лучший, но мой угол выбросил полотенце. Я был готов уйти на щите. У меня были кое-какие дела в этом поединке. Нет оправданий, случилось то, что случилось. Но хотел бы, чтобы моя команда позволила уйти мне на щите. Я воин. Фьюри показал отличное выступление. Мы вернемся сильнее", — цитирует разочарованного Деонтея "Сегодня".

После сегодняшнего боя в активе 31-летнего Тайсона Фьюри стало 30 побед при одной ничьей – британец сохранил статус непобежденного боксера. В свою очередь, 34-летний Деонтей Уайлдер потерпел первое поражение при 42 победах и 1 ничьей.

В первом бою между Фьюри и Уайлдером, который прошел в декабре 2018 года, была зафиксирована ничья. И тогда дважды в нокдауне побывал Тайсон Фьюри.