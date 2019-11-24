Уайлдер одолел последнее препятствие перед реваншем с Фьюри: Усик пока ожидает

Сегодня на арене "MGM Grand" в Лас-Вегасе, США, чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер победил техническим нокаутом в седьмом раунде кубинца Луиса Ортиса и в десятый раз защитил свой титул. Теперь у американского панчера - 42 победы, 41 нокаут и одна ничья.

Соперники встречались во второй раз. В марте 2018 года Уайлдер тоже победил - техническим нокаутом в 10 раунде. Ортис дал Уайлдеру мощный бой. Чемпион был на грани поражения, но кубинский ветеран не смог его дожать. Поэтому матч-реванш выглядел вполне логичным.

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Ортису в марте исполнится 41. Но ему может быть и больше. Об этом пишут СМИ, комментируют на форумах.

- Мы не знаем настоящего возраста Ортиса, - как-то сказал американский журналист и комментатор Аль Бернштейн. - Не исключено, что на самом деле он уже пенсионер.

Этот фактор делал его шансы в реванше против 34-летнего пикового Уайлдера призрачными. Но ветеран удивил, выиграв практически все шесть раундов у чемпиона, пока в седьмом раунде не пропустил один-единственный удар - правый прямой в голову. Ортис с трудом поднялся, но рефери остановил бой. Может и зря - до гонга об окончании раунда оставались считанные секунды. Кубинец, впрочем, не протестовал.

Ортис был последней преградой на пути к матчу-реваншу между Уайлдером и британцем Тайсоном Фьюри. В декабре прошлого года соперники провели очень крутой бой, который завершился вничью. При этом Фьюри перебоксировал Уайлдера, но дважды побывал в нокдауне и это уровняло шансы. Уже есть дата на реванш - 22 февраля 2020 года и подписанный контракт. Об этом уверяет глава промоутерской компании "Top Rank" Боб Арум.

Уже есть дата на реванш Уайлдер - Фьюри - 22 февраля 2020 года и подписанный контракт

- Следующим соперником будет Тайсон Фьюри, - заявил в послематчевом комментарии Деонтей Уайлдер. - А затем я планирую объединить титулы с победителем боя Энди Руис - Джошуа (бой за три чемпионских титула состоится 7 декабря в Саудовской Аравии - gazeta.ua).

Александр Усик является обязательным претендентом на чемпионский бой по линии WBO. Есть еще один обязательный претендент - болгарин Кубрат Пулев. Экс-соперник Владимира Кличко претендует на титул IBF. Сейчас WBO и IBF не решили, чей претендент должен первым выйти на поединок с чемпионом. Видимо, что-то прояснится уже после боя Руис - Джошуа.