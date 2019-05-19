Уайлдер нокаутировал Бризила

Бризил упал в первом раунде

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер защитил свое звание в поединке против Доминика Бризила. Американец нокаутировал своего соотечественника в первом раунде. Об этом пишет Sportarena

Уайлдер с первых секунд боя захватил инициативу, проведя несколько хороших атак. В конце первого раунда Деонтей точным правым прямым попал в челюсть Бризила. Доминик смог подняться после нокдауна, но рефери поединка принял решение прекратить бой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Уайлдер готов оплатить похороны Бризила

Эта защита титула стала для Уайлдера девятой в карьере. Бризил, в свою очередь, уже во второй раз в карьере досрочно потерпел поражение в бою за звание чемпиона мира. В 2016 году Доминик проиграл нокаутом Энтони Джошуа.