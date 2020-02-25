Уайлдер активирует пункт о реванше с Фьюри

Деонтей Уайлдер хочет взять реванш у своего обидчика за поражение техническим нокаутом. Фото: рейтер

Американский тяжеловес Деонтей Уайлдер проводить третий бой с британцем Тайсоном Фьюри.

Такая возможность была прописана в контракте на второй поединок. Ранее СМИ сообщали, что она будет действовать только в течение месяца, сообщает "Спортарена"

"Мы активируем опцию и с нетерпением ждем. Я воин и настоящий чемпион, третий бой точно состоится. Он пройдет летом", - сказал Уайлдер.

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Первый поединок Тайсон Фьюри и Деонтой Уайлдера состоялся в декабре 2018 года и завершился первой ничьей в карьере обоих боксеров. Во втором бою 22 февраля 2020-го техническим нокаутом в 7-м раунде победил Фьюри.