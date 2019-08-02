У знаменитой украинской спортсменки на соревнованиях выпала ягодица из плавок

С украинской спортсменкой произошел конфуз во время соревнований в Лондоне.
Знаменитая украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук произвела настоящий фурор в Instagram, показав неожиданное фото с соревнований в Великобритании.
На снимке у девушки из плавок пикантно выглядит права ягодица. Такой откровенный снимок 23-летней Украинский вызвал бурное обсуждение на странице спортсменки в социальной сети.
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В Лондоне прошел этап "Бриллиантовой лиги-2019" по легкой атлетике. Марина Бех-Романчук заняла 3-е место в прыжках в длину.
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