У жены голкипера "Порту" нашли смертельную болезнь

Ікер Касільяс переніс інфаркт під час тренування

Жена вратаря "Порту" Икера Касильяса Сара Карбонеро сообщила на своей странице в Instagram, что больна раком. Об этом пишет X-Sport

"Мы еще не оправились от предыдущего испуга, как жизнь снова удивила нас. В этот раз дело касается меня. Это три буквы, которые мне до сих пор тяжело написать. Несколько дней назад врачи диагностировали у меня злокачественную опухоль яичника, и я уже перенесла операцию.



Все прошло хорошо. К счастью, мы обнаружили болезнь на ранней стадии, но все равно мне предстоит еще несколько месяцев борьбы, в течение которых продлится лечение.

Я спокойна и уверена, что все будет хорошо. Я знаю, что путь будет трудным, но со счастливым концом. У меня есть поддержка семьи, друзей и отличная медицинская команда".

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Ранее Касильяс перенес инфаркт, из-за этого он завершит карьеру футболиста.