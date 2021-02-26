У тренера "Барселоны" началось кровотечение во время пресс конференции

Пресс-конференцию наставника "Барселоны" 57-летнего Рональда Кумана перед поединком чемпионата Испании против "Севильи" пришлось неожиданно прервать.

В Кумана неожиданно для всех началась кровотечение из носа, сообщает BarçaTimes.

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Это якобы вызвано побочным эффектом от лекарств, которые разжижают кровь. Нидерландский специалист принимает их уже в течение года, когда перенес с сердечный приступ и был прооперирован.

Автор: BarçaTimes

В текущем сезоне "Барселона" занимает третье место в чемпионате Испании отставая от лидера "Атлетико" на 5 очков. 27 февраля каталонцы сыграют против "Севильи".