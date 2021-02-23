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вторник, 23 февраля 2021 18:57

У "Реала" осталось 11 футболистов

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Мадридский "Реал" имеет большие кадровые проблемы перед 1-м матчем 1/8 Лиги чемпионов против "Аталанты"

Наставник "сливочных" Зинедин Зидан остался только с 11 игроками основы, сообщает официальный сайт мадридцев.

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В Италию не полетели из-за травм: Серхио Рамос, Карим Бензема, Эден Азар, Милитао, Родриго, Марсело, Даниэль Карвахаль и Федерико Вальверде.

Заявку дополнили футболисты молодежного состава.

 

Матч "Аталанта" - "Реал" состоится 24 февраля. Начало матча в 22:00.

В чемпионате Испании "Реал" занимает 2-е место, отставая от "Атлетико" на 3 очка. "Аталанта" занимает 5-е место в Серии А.

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