"У нас общий враг" - грузинский форвард отпраздновал гол с украинским флагом

Форвард сборной Грузии и АПОЭЛа Георгий Квилитая продемонстрировал свое отношение к российской агрессии.
В матче чемпионата Кипра Квилитая оформил дубль в ворота "Омонии", а его команда победила со счетом 4:2.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Польша не хочет играть стыковой матч Кубка мира против России
Один из забитых мячей грузин отпраздновал с сине-желтым флагом. Квилитая на своей странице в социальной сети Instagram объяснил свой поступок.
"У нас общий враг", - написал футболист и обозначил украинских футболистов, с которыми выступал в Бельгии: Роман Яремчук, Игорь Пластун, Роман Безус, Евгений Макаренко и Андрей Бацуца.
Ранее УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.
"Манчестер Юнайтед" приостановил партнерство с российской авиакомпанией "Аэрофлот".
Немецкий футбольный клуб "Шальке" заявил, что уберет логотип "Газпрома" из своих футболок.
Формула-1 упразднила предстоящую гонку в России, заявив, что "невозможно провести Гран-при России при нынешних обстоятельствах".
Комментарии