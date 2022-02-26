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суббота, 26 февраля 2022 13:15

"У нас общий враг" - грузинский форвард отпраздновал гол с украинским флагом

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&quot;У нас общий враг&quot; - грузинский форвард отпраздновал гол с украинским флагом
Георгий Квилитай провел 19 матчей за сборную Грузии. Фото: скриншот

Форвард сборной Грузии и АПОЭЛа Георгий Квилитая продемонстрировал свое отношение к российской агрессии.

В матче чемпионата Кипра Квилитая оформил дубль в ворота "Омонии", а его команда победила со счетом 4:2.

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Один из забитых мячей грузин отпраздновал с сине-желтым флагом. Квилитая на своей странице в социальной сети Instagram объяснил свой поступок.

"У нас общий враг", - написал футболист и обозначил украинских футболистов, с которыми выступал в Бельгии: Роман Яремчук, Игорь Пластун, Роман Безус, Евгений Макаренко и Андрей Бацуца.

Ранее УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.

"Манчестер Юнайтед" приостановил партнерство с российской авиакомпанией "Аэрофлот".

Немецкий футбольный клуб "Шальке" заявил, что уберет логотип "Газпрома" из своих футболок.

Формула-1 упразднила предстоящую гонку в России, заявив, что "невозможно провести Гран-при России при нынешних обстоятельствах".

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