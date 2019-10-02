"У нас хватит сил на ударный октябрьский отрезок"– Михайличенко

Алексей Михайличенко выиграл четыре последних матча

Алексей Михайличенко не готов сказать, выйдут на поле в завтрашнем матче Лиги Европы против "Лугано" чемпионы мира Попов и Цитаишвили. Об этом он сказал на предматчевой пресс-конференции.

- Если они прилетели в Цюрих, то это значит, что ребята в основной обойме. А выйдут они на поле - решим завтра.

Кроме того главный тренер киевлян заявил, что по его мнению, у динамовцев хватит сил на ударный октябрьский отрезок.

- Я думаю, что сил у нас достаточно. Важно добавить устойчивости и свободы поле.



Михайличенко похвалил уровень чемпионата Швейцарии, отметив, что команды из этой страны постоянно прогрессируют в еврокубках.

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Матч между "Лугано" и "Динамо" состоится завтра в 22-05