У нас было не так жестоко – украинский футболист сравнил Майдан и протесты в Беларуси

 
Ексклюзивы
1/5
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Просмотров: 468
Что будет с ценами на горючее в сентябре
Что будет с ценами на горючее в сентябре
Просмотров: 234
Запустили IT-проект, который поможет создавать грамотные тексты на украинском языке
Запустили IT-проект, который поможет создавать грамотные тексты на украинском языке
Просмотров: 135
Кулеба объяснил, почему не разорваны дипотношения с Россией
Кулеба объяснил, почему не разорваны дипотношения с Россией
Просмотров: 414
В чем разница между революциями в Украине и протестами в Беларуси
В чем разница между революциями в Украине и протестами в Беларуси
1 Просмотров: 810
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Просмотров: 702
"Золотые" яблоки и дешевая картошка: сколько стоят основные продукты в сентябре
"Золотые" яблоки и дешевая картошка: сколько стоят основные продукты в сентябре
Просмотров: 2871
Украина может стать членом НАТО в условиях российской агрессии - Кулеба
Украина может стать членом НАТО в условиях российской агрессии - Кулеба
2 Просмотров: 657
Кулеба рассказал о "Крымском формате"
Кулеба рассказал о "Крымском формате"
1 Просмотров: 270
Ни одна внешняя сила не заставит президента сделать то, что будет вредить интересам Украины - Кулеба
Ни одна внешняя сила не заставит президента сделать то, что будет вредить интересам Украины - Кулеба
6 Просмотров: 657
Фото
Все фото
4
9
3
3
9
Умерла украинская гимнастка, призер Олимпийских игр
Умерла украинская гимнастка, призер Олимпийских игр
Сексуальная и зажигательная: фото молодой футболистки
Сексуальная и зажигательная: фото молодой футболистки
Футбольный матч задержали на час, чтобы Зеленский первым ударил по мячу
Футбольный матч задержали на час, чтобы Зеленский первым ударил по мячу
Шовковский идет на выборы
Шовковский идет на выборы
Молодая и горячая: откровенные фото сексуальной теннисистки
Молодая и горячая: откровенные фото сексуальной теннисистки
Видео
Все видео
Украина одолела злейшего футбольного врага
Украина одолела злейшего футбольного врага
Соперники Украины по Евро начали Лигу Наций с побед
Соперники Украины по Евро начали Лигу Наций с побед
Экс-форвард "Шахтера" оказался в центре расистского скандала
Экс-форвард "Шахтера" оказался в центре расистского скандала
19-летний венгр забил фантастический гол в Лиге наций
19-летний венгр забил фантастический гол в Лиге наций
Стали известны результаты матчей первого дня Лиги Наций
Стали известны результаты матчей первого дня Лиги Наций
Интервью
1/5
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
1 Просмотров: 351
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
Просмотров: 7632
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Просмотров: 2511
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 648
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 972
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
04 сентября 2020
Просмотров: 369
Кагебешник XVII століття
У класичній повісті "Маруся" Марії Маркович, відомої під псевдо Марко Вовчок, є важливий епізод. Українська дівчина Маруся допомагає запорозькому ...
суббота, 05 сентября 2020 19:51

У нас было не так жестоко – украинский футболист сравнил Майдан и протесты в Беларуси

  Комментировать
У нас было не так жестоко – украинский футболист сравнил Майдан и протесты в Беларуси
Артема Старгородского шокировала жестокость беларуских силовиков. Фото ФК "Витебск"

Украинский экс-полузащитник солигорского "Шахтера" и "Витебска" Артем Старгородский сравнил Майдан и протесты в Беларуси. Об этом он сказал в интервью by.tribuna.com.

"У нас все было не так жестоко. В Беларуси же под раздачу попадали все подряд. Силовики просто гребли всех без разбора. ОМОНу было неважно, кто оказался на их пути: старики, девушки или дети. Причем силовики действовали с невероятным озверением. Настоящая дикость", - сказал Старгородский.

"Самое удивительное, народ Беларуси вышел на мирный протест: никто не стрелял, не строил баррикады. Даже в гимне поется, что белорусы - мирные люди. Люди просто хотели честности и справедливого отношения к ним. Думаю, даже не стоит обсуждать, что ваши выборы прошли нечестно".

Он также подчеркнул, что фальсификация на выборах была очевидной, а то, что произошло после выборов, шокировало:

"Власть действовала очень неуклюже и грубо. Фальсификация была очевидна. Если раньше это проходило, то сейчас - нет. В стране выросло новое поколение, которое успело увидеть мир и смотрит на него по-другому. Ну какие 80 процентов? К тому же то, что происходило в стране после выборов, шокировало людей. Поступки силовиков - это нечто за гранью"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Григорчук возглавит солигорский "Шахтер"

Старгородский выступал за солигорский "Шахтер" в 2014-2016 годах, а за "Витебск" - в сезоне 2018-2019. В Украине Старгородский играл за киевский "Арсенал", одесский "Черноморец" и ряд других клубов. Он дважды становился чемпионом Универсиады в составе студенческой сборной Украины (в 2007 и 2009 годах).

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «У нас было не так жестоко – украинский футболист сравнил Майдан и протесты в Беларуси». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
сентября

Украина одолела злейшего футбольного врага

Самое читаемое
Королева мини-бикини не стесняется соблазнительных поз и захватывает откровенными снимками
Королева мини-бикини не стесняется соблазнительных поз и захватывает откровенными снимками
5
 Просмотров: 73254
Сенсационная инженер выложила в интернет фото, на котором позирует топлес
Сенсационная инженер выложила в интернет фото, на котором позирует топлес
7
 Просмотров: 48971
Лукашенко объявили в розыск
Лукашенко объявили в розыск Просмотров: 17118
Учительница спала с несовершеннолетним учеником, младшим ее на 20 лет
Учительница спала с несовершеннолетним учеником, младшим ее на 20 лет Просмотров: 11673
Депутаты решили поддержать белорусов бело-красно-белыми флагами. ОПЗЖ устроила провокацию
Депутаты решили поддержать белорусов бело-красно-белыми флагами. ОПЗЖ устроила провокацию Просмотров: 9882
Спорт
Роналду пропустит матч сборной из-за укуса пчелы
Роналду пропустит матч сборной из-за укуса пчелы Просмотров: 315
Рассказали, за какую команду болеет Зеленский
Рассказали, за какую команду болеет Зеленский Просмотров: 1089
Григорчук возглавит солигорский "Шахтер"
Григорчук возглавит солигорский "Шахтер" Просмотров: 144
Украина одолела злейшего футбольного врага
Украина одолела злейшего футбольного врага
 Просмотров: 1089
Месси написал объяснительное письмо
Месси написал объяснительное письмо Просмотров: 378
Больше всего комментируют
5
Киевляне должны решить, нужны ли им еще 5 лет невыполненных обещаний - Верещук
5
Тернополь протестовать в суде против "сталинской политики" и карантина
4
Шмыгаль прокомментировал ситуацию вокруг стипендии отцу Зеленского
4
Люди меньше доверяют Зеленскому - опрос
3
Дело вагнеровцев: журналиста Бутусова зовут в прокуратуру
Голосов: 1011
Голосование Луческу с "Динамо" выиграет УПЛ?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua