У нас были интимные отношения – тренер французской фигуристки признался, что регулярно насиловал ее

Сара Абитболь в паре со Стефаном Ббернади была бронзовой призеркой первенства мира

Бывший тренер французской фигуристки Сары Абитболь Жиль Бейер прокомментировал ее обвинения в сексуальном насилии.

"Я признаю, что состоял с ней в интимных отношениях. Мои воспоминания об точных обстоятельствах отличаются, но я понимаю, что, учитывая мой статус и ее возраст в то время, эти отношения были неуместны.

Это моя вина, я не осознавал, какую боль причинил ей. Я искренне сожалею об этом и приношу извинения Саре Абитболь. Сообщает "Трибуна".

Жаль, что она не разговаривала со мной все эти годы. Мы регулярно пересекались, но я не мог знать, насколько глубока ее травма", – цитирует Бейера AFP.

Ранее Абитболь, которая является бронзовым призером ЧМ-2000 в парном катании со Стефаном Бернади и десятикратной чемпионкой Франции, рассказала, что в возрасте 15-17 лет неоднократно подвергалась изнасилованиям со стороны Бейера.

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Сара Абитболь и Стефан Бернади закончили активные выступления в 2003 году.