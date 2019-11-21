"У меня остались друзья в Крыму" - футболист сборной Украины

Александр Караваев выступал за крымский клуб два сезона. Фото: УАФ

Защитник киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Караваев рассказал, что друзей в оккупированном Крыму. В том числе руководителей клуба "Севастополь", которые перевели клуб в российскую юрисдикцию

"Отличные воспоминания о" Севастополь ", это мой первый профессиональный клуб. У меня осталось много друзей с тех пор - Игорь Литовка, Вова Танчик, Вова Коваль, Андрей Кива. С Русланом Малиновским до этого был знаком.

Я провел там определенное количество времени, у меня остались друзья в Крыму. С руководителем "Севастополя" остались хорошие отношения, с ним тоже хотелось бы увидеться, - цитирует Караваева "sport.ua".

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Александр Караваев - воспитанник "Шахтера", но за первую команду "горняков" не играл. Выступал в аренде за "Севастополь" и "Зарю". В 2019 году перешел в "Динамо". В составе сборной Украины провел 24 матча.