У меня одна цель - сделать ММА олимпийским видом спорта и отвезти на соревнования нашу сборную - Рожкевич

Президент федерации ММА Олег Рожкевич: "Сегодня украинская сборная по ММА занимает пятое место в мире среди 110 стран"

Украинская сборная по ММА - одна из самых сильных в мире.

Об этом в интервью "Апострофу" заявил президент федерации ММА Олег Рожкевич.

По его словам, сегодня украинская сборная по ММА занимает пятое место в мире среди 110 стран.

"Мы прошли (с 2013 года) долгий путь регистрации ММА как вида спорта в Украине, – рассказывает он. — Он был очень трудным из-за сопротивления других видов единоборств. В результате федерация подготовила 17 мастеров спорта международного класса, 100 мастеров спорта Украины, 40 призеров Европы и 10 – мира. Теперь моя мечта – сделать ММА олимпийским видом спорта и поехать с нашей сборной на Олимпиаду. Я никому не дам отнять у украинских спортсменов мечту про олимпийское золото".

Общественный деятель также прокомментировал сообщения ряда СМИ о своем российском гражданстве.

"Мои отношения с РФ лучше всего иллюстрирует тот факт, что я единственный россиянин в санкционном списке РФ 2018-го года наряду с Арсением Яценюком и Юлией Тимошенко", – говорит он.

Рожкевич также добавил, что уже второй раз с 2014 года пытается сменить гражданство и даже снял с себя полномочия президента федерации ММА до момента, пока его документы не будут приняты.

"Вообще, этот вопрос (о гражданстве) для меня уже не стоит, – заявляет он. – Я уже только здесь. У меня дети украинцы, у них украинское гражданство – единственное. Мой украинский паспорт - это вопрос только времени и неповоротливости бюрократической машины. С РФ меня связывают только родители. Бизнеса у меня там никогда не было – только участие в общественных организациях, из которых я вышел в 2015 году".