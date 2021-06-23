У меня одна цель - сделать ММА олимпийским видом спорта и отвезти на соревнования нашу сборную - Рожкевич

 
Ексклюзивы
1/5
Фирташ и Фукс могут обойти решение СНБО
Фирташ и Фукс могут обойти решение СНБО
Просмотров: 99
Масштабы помощи союзников СССР во время Второй мировой войны показали в Киеве
Масштабы помощи союзников СССР во время Второй мировой войны показали в Киеве
Просмотров: 657
"Я и не думала, что до сих пор будет так больно" — в Киеве открыли Музей военного детства
"Я и не думала, что до сих пор будет так больно" — в Киеве открыли Музей военного детства
Просмотров: 216
Книжный арсенал стартовал - яркие фото с грандиозного фестиваля
Книжный арсенал стартовал - яркие фото с грандиозного фестиваля
Просмотров: 450
"Вынуждена ехать на заработки в Польшу": за газ насчитали 44 тыс. грн долга
"Вынуждена ехать на заработки в Польшу": за газ насчитали 44 тыс. грн долга
Просмотров: 1116
Дерматолог рассказал, как распознать смертельно опасный псориаз
Дерматолог рассказал, как распознать смертельно опасный псориаз
Просмотров: 612
Система против детей: эксперт объяснил экономию Кабмина на ВНО
Система против детей: эксперт объяснил экономию Кабмина на ВНО
Просмотров: 144
"Миллиарды будут делить в ручном режиме": оценили подготовку Банковой ко Дню Независимости
"Миллиарды будут делить в ручном режиме": оценили подготовку Банковой ко Дню Независимости
Просмотров: 207
Санкции СНБО: почему Зеленский не берется Ахметова и Коломойского
Санкции СНБО: почему Зеленский не берется Ахметова и Коломойского
Просмотров: 531
Курс мог бы быть 26 грн: сколько будет стоить доллар летом
Курс мог бы быть 26 грн: сколько будет стоить доллар летом
Просмотров: 630
Фото
Все фото
7
8
4
12
3
Как сборная Украины готовится к первому матчу финальной части Евро
Как сборная Украины готовится к первому матчу финальной части Евро
Украинец впервые стал чемпионом Bellator
Украинец впервые стал чемпионом Bellator
УЕФА согласовал новый дизайн формы сборной Украины на Евро-2020
УЕФА согласовал новый дизайн формы сборной Украины на Евро-2020
Убийства, войны, терроризм: сборной России придумали форму
Убийства, войны, терроризм: сборной России придумали форму
&quot;Слава Украине! Героям слава!&quot; - посольство США одели футболки украинской сборной
"Слава Украине! Героям слава!" - посольство США одели футболки украинской сборной
Видео
Все видео
Бразильский футболист забил красивый гол пяткой
Бразильский футболист забил красивый гол пяткой
Марадона обокрал Англию "божьей рукой"
Марадона обокрал Англию "божьей рукой"
Как Буффон вернулся в "Парму"
Как Буффон вернулся в "Парму"
Почему сборная Украины провалила матч против Австрии
Почему сборная Украины провалила матч против Австрии
Как сборная Украины готовится к матчу против Австрии
Как сборная Украины готовится к матчу против Австрии
Интервью
1/5
Дерматолог рассказал, как распознать смертельно опасный псориаз
Дерматолог рассказал, как распознать смертельно опасный псориаз
Просмотров: 612
Система против детей: эксперт объяснил экономию Кабмина на ВНО
Система против детей: эксперт объяснил экономию Кабмина на ВНО
Просмотров: 144
Должны избавиться мифа о вероломном нападении Германии
Должны избавиться мифа о вероломном нападении Германии
Просмотров: 1314
Сравнивали с Веа и называют наследником Лукаку: что нужно знать о новом форваде "Шахтера"
Сравнивали с Веа и называют наследником Лукаку: что нужно знать о новом форваде "Шахтера"
Просмотров: 252
Скандал с ВНО: Шкарлет экономит на учащихся
Скандал с ВНО: Шкарлет экономит на учащихся
Просмотров: 873
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
23 июня 2021
Просмотров: 27
Нормальні чоловіки
У містечку, де живе моя мати, ходжу до двох Оксан. Одна – робить нігті, друга – стриже. У першої – свекруха в Німеччині. Вийшла ...
среда, 23 июня 2021 17:03

У меня одна цель - сделать ММА олимпийским видом спорта и отвезти на соревнования нашу сборную - Рожкевич

  Комментировать
У меня одна цель - сделать ММА олимпийским видом спорта и отвезти на соревнования нашу сборную - Рожкевич
Президент федерации ММА Олег Рожкевич: "Сегодня украинская сборная по ММА занимает пятое место в мире среди 110 стран"

Украинская сборная по ММА - одна из самых сильных в мире.

Об этом в интервью "Апострофу" заявил президент федерации ММА Олег Рожкевич.

По его словам, сегодня украинская сборная по ММА занимает пятое место в мире среди 110 стран.

"Мы прошли (с 2013 года) долгий путь регистрации ММА как вида спорта в Украине, – рассказывает он. — Он был очень трудным из-за сопротивления других видов единоборств. В результате федерация подготовила 17 мастеров спорта международного класса, 100 мастеров спорта Украины, 40 призеров Европы и 10 – мира. Теперь моя мечта – сделать ММА олимпийским видом спорта и поехать с нашей сборной на Олимпиаду. Я никому не дам отнять у украинских спортсменов мечту про олимпийское золото".

Общественный деятель также прокомментировал сообщения ряда СМИ о своем российском гражданстве.

"Мои отношения с РФ лучше всего иллюстрирует тот факт, что я единственный россиянин в санкционном списке РФ 2018-го года наряду с Арсением Яценюком и Юлией Тимошенко", – говорит он.

Рожкевич также добавил, что уже второй раз с 2014 года пытается сменить гражданство и даже снял с себя полномочия президента федерации ММА до момента, пока его документы не будут приняты.

"Вообще, этот вопрос (о гражданстве) для меня уже не стоит, – заявляет он. – Я уже только здесь. У меня дети украинцы, у них украинское гражданство – единственное. Мой украинский паспорт - это вопрос только времени и неповоротливости бюрократической машины. С РФ меня связывают только родители. Бизнеса у меня там никогда не было – только участие в общественных организациях, из которых я вышел в 2015 году".

Апостроф
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «У меня одна цель - сделать ММА олимпийским видом спорта и отвезти на соревнования нашу сборную - Рожкевич». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
июня

При СБУ создали подразделение для борьбы с террористами и диверсантами

Расстреляли поэта, который воевал за Украину

Ветеран войны воплотил американскую мечту

В Крым вернулись выселеные люди

Судьбу Великобритании решили 1,3 миллионами голосов

Самое читаемое
Смелая фотосессия: в каких ракурсах лучше позировать возле бассейна
Смелая фотосессия: в каких ракурсах лучше позировать возле бассейна
14
 Просмотров: 8748
Жену задушил, себя подорвал: все подробности семейной трагедии
Жену задушил, себя подорвал: все подробности семейной трагедии
4
 Просмотров: 7362
Сегодня сборная Украины может выйти в 1/8 Евро-2020/21
Сегодня сборная Украины может выйти в 1/8 Евро-2020/21 Просмотров: 6030
Пробовали &quot;собачий кайф&quot; - в чем признался 15-летний подозреваемый в убийстве сверстницы
Пробовали "собачий кайф" - в чем признался 15-летний подозреваемый в убийстве сверстницы
 Просмотров: 4995
Гороскоп на 23 июня: как пережить один из самых сложных дней недели
Гороскоп на 23 июня: как пережить один из самых сложных дней недели
 Просмотров: 4923
Спорт
Умер экс-игрок киевского "Динамо"
Умер экс-игрок киевского "Динамо" Просмотров: 594
Милевский не смог найти себе новый клуб
Милевский не смог найти себе новый клуб Просмотров: 207
Эксперт рассказал, при каком условии "Милан" подпишет Яремчука
Эксперт рассказал, при каком условии "Милан" подпишет Яремчука Просмотров: 153
Луческу хочет подписать лидера "Зари" за €1,5 млн
Луческу хочет подписать лидера "Зари" за €1,5 млн Просмотров: 288
При каких условиях сборная Украины может выйти в плей-офф Евро
При каких условиях сборная Украины может выйти в плей-офф Евро 1 Просмотров: 1206
Больше всего комментируют
4
"Почему вы насилуете меня?" - блогерша с Харькова попала в языковой скандал
3
Оккупанты устроили в Донецке концерт "войны и победы"
2
"В сборной Украины есть футболисты, которым надо убрать понты" - эксперт
2
Российский суд вынес приговор украинке, которая "избила" силовика
1
В Украине чествуют память жертв Второй мировой войны
Голосов: 718
Голосование Кто выиграет футбольное Евро-2020/21?
  • 1) Франция
  • 2) Испания
  • 3) Германия
  • 4) Англия
  • 5) Италия
  • 6) Португалия
  • 7) Бельгия
  • 8) Нидерланды
  • 9) другая сборная
Просмотреть