"У меня не могло быть лучшего учителя, чем Луческу" - Вукоевич

Огнен Вукоевич работал в "Динамо" скаутом по Балканам. Фото: ФК "Динамо" Киев

Ассистент главного тренера киевского "Динамо" Огнен Вукоевич выразил удовлетворение работой с Мирчей Луческу.

По словам хорвата, от назначения экс-тренера "Шахтера" выигрывает киевский клуб и он сам сможет развиваться как тренер.

"Самое важное - результат. Когда будут хорошие результаты, фаны примут Луческу. Он отличный тренер, способный добиться желаемого результата - попасть в ЛЧ. "Динамо" требует отличных результатов сразу, Луческу в этом настоящий мастер.

Также он отличный специалист по развитию молодых игроков, давайте вспомним, сколько футболистов он поднял в "Шахтере". Луческу - лучшее решение на данный момент, ведь он разбирается в украинском футболе, хорошо знает "Шахтер".

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Я получил то, что хотел. Я буду каждый день участвовать в тренировочном процессе, в каждом этапе подготовки к матчу. Я буду анализировать и готовить тренировки, матчи, дополню то, что мне нужно в тренерской подготовке.

У меня не могло быть лучшего учителя, чем Луческу, это мой самый большой выигрыш", - сказал Вукоевич в комментарии Sportske jutarnj.

Огнен Вукоевич играл в "Динамо" с 2008-го по 2015 год. Работал скаутом "бело-синих". Последнее время возглавлял сборную Хорватии Ю-20. После назначения Мирчи Луческу тренером "Динамо" стал одним из его ассистентов.