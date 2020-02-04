"У меня было два предложения от" Шахтера "- Шапаренко

Николай Шапаренко выступает за "Динамо" с 2016 года. Фото: из открытых источников

Полузащитник "Динамо" Николай Шапаренко заявил, что имел два предложения от "Шахтера".

"У меня было два предложения от" Шахтера ", еще когда я была в академии" Мариуполь ". Приглашали многих ребят из нашей команды, некоторые ушли, я - нет. Не хотелось, не тянуло. Я тогда хорошо играл, но подумал, что в "Шахтере" пока слишком большая конкуренция для меня. Тогда был не готов.

Все говорят, что никогда не перейдут в "Шахтер". Лучше доказать это делом, а не говорить сейчас, чтобы мне болельщики на руках носили. Если придет предложение от "Шахтера" - я откажусь ", - сказал Шапаренко в программе "ОТДШИВДУШУ ".

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В текущем сезоне Николай Шапаренко провел 7 матче з