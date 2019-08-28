"У Ломаченко есть свои слабости" – тренер Кэмпбелла

Ломаченко считается фаворитом у букмекеров

Тренер Люка Кэмпбелла Шейн Макгиган поделился мыслями о бое своего подопечного против чемпиона мира по версиям WBA и WBO в легком весе Василия Ломаченко.

"Мы планируем победить. Мы хотим шокировать всех и готовимся к этому. У нас царит именно такой настрой. Проблема Люка заключается в том, что он иногда опускается до уровня оппонентов. Но он всегда чувствует себя комфортно, когда надо подняться на уровень выше. Об этом пишет "Трибуна".

Он собран и держит все под контролем. Когда Кэмпбелл ударит и потрясет Ломаченко, для нас это не будет большим шоком. Если Ломаченко упадет, как в бою Хорхе Линаресом, Люк не станет касаться его перчаток перед тем, как пойти в атаку. Ему надо быть безжалостным. Люк и сам говорит, что ему не следует демонстрировать уважение к Ломаченко во время боя.

Если взглянуть на тренировки Ломаченко, то можно увидеть, что он успешно сочетает разные виды спорта. Безусловно, у него уникальный талант. Василий попытается прессинговать Кэмпбелла, чтобы заставить его отступать. Мы же хотим донести несколько ударов в начале боя, чтобы Ломаченко уважал Люка. Конечно, у Василия есть слабости, которыми мы можем воспользоваться. У Люка сильные руки, так что он может наносить мощные удары", – заявил Шейн Макгиган.

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Бой Ломаченко – Кэмпбелл состоится 31 августа в Великобритании.