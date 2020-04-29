У "Ливерпуля" могут забрать титул, которого он ждал 30 лет

В прошлом году "Ливерпуль" выиграл Лигу чемпионов. Фото ЕРА

Болельщики "Ливерпуля" боятся, что команда так и не получит свой первый за 30 лет чемпионский титул. Последний раз мерсисайдцы были чемпионами в далеком 1990 году. Тогда в Англии не было даже Премьер-лиги. Сейчас команда оторвалась от преследователей из "Манчестер Сити" на 25 баллов. Чтобы гарантированно стать чемпионом "Ливерпулю" нужно всего лишь 6 очков.

После того, как были отменены футбольные первенства в Бельгии, Нидерландах и Франции фанаты "Ливерпуля" начали беспокоиться.

"Нам оставалось сыграть два тура и чемпионство было бы наше. А теперь все могут отменить".

"Мы ждали титула 30 лет аж с 1990. Многие фаны просто не дожили до этого дня. Если так пойдут дела, то следующий титул мы выиграем в 2050. И я точно до этого не доживу, - жалуются болельщики "красных".

30 лет назад, 29 апреля 1990 года, "Ливерпуль" в последний раз стал чемпионом Англии. Тогда еще не было создано Премьер-Лигу. Это был его восемнадцатой титул. Никто и подумать не мог, что следующие 30 лет команда ни разу не выиграет чемпионство.

Если так пойдут дела, то следующий титул мы выиграем в 2050. И я точно до этого не доживу

Сезон 1989/90 "Ливерпуль" начал плохо. Лишь ближе к финишу команда разбегалась. в итоге мерсисайдцы опередили "Астон Виллу" на 9 баллов.

В последующие годы команда была близка к банкротству, выигрывала Лигу чемпионов, но ни разу не победила в Англии. Ближе к титулу "Ливерпуль" подобрался в прошлом году, но уступил один балл "Манчестер Сити".

В этом году главного соперника подопечных Клоппа заштормило с первых туров. Интриги в чемпионской гонке не было вовсе. Это признавал даже Пеп Гвардиола. Специалисты прогнозировали, что "Ливерпуль" может оформить чемпионство в личной встрече команд в Манчестере. Но тогда в ситуацию вмешался коронавирус. Если итоги чемпионата отменят, это станет тяжелым ударом для "Ливерпуля".

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Ливерпуль 18 раз выигрывал чемпионский титул в Англии и шесть раз торжествовал в Кубке чемпионов. Золотой эрой клуба считается период с середины 1970-х до середины 1980-х.