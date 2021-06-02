У каждого своя правда – Ребров о конфликте с президентом "Ференцвароша"

 
Ексклюзивы
1/5
Памятник Петлюре поставят недалеко от места, где он родился
Памятник Петлюре поставят недалеко от места, где он родился
Просмотров: 27
Делал селфи: подробности гибели школьника во время экскурсии
Делал селфи: подробности гибели школьника во время экскурсии
Просмотров: 315
Море цветов и слез - как прощались с Михаилом Слабошпицким
Море цветов и слез - как прощались с Михаилом Слабошпицким
Просмотров: 297
Как есть ранние фрукты и не травится
Как есть ранние фрукты и не травится
Просмотров: 189
Партию Колесникова ждет пшик, Ахметов не поможет – эксперт
Партию Колесникова ждет пшик, Ахметов не поможет – эксперт
Просмотров: 207
Конгресс региональных властей: эксперт объяснил замысел Банковой
Конгресс региональных властей: эксперт объяснил замысел Банковой
Просмотров: 180
Курятина, яйца, сахар дешевеют. Масло стабильно дорогое - обзор цен
Курятина, яйца, сахар дешевеют. Масло стабильно дорогое - обзор цен
Просмотров: 450
Чего больше всего боятся судьи
Чего больше всего боятся судьи
Просмотров: 630
Зеленский не оправдал надежд Кремля - Портников
Зеленский не оправдал надежд Кремля - Портников
Просмотров: 558
Зеленский занимался "лукашизмом", затем набросился на Кличко - Бессмертный
Зеленский занимался "лукашизмом", затем набросился на Кличко - Бессмертный
Просмотров: 360
Фото
Все фото
40
8
3
5
4
40 непокоренных: первая в истории украинская сборная на международных соревнованиях Warrior Games
40 непокоренных: первая в истории украинская сборная на международных соревнованиях Warrior Games
Силачи перетянули поезд киевского метро и установили рекорд
Силачи перетянули поезд киевского метро и установили рекорд
В Олимпийских играх впервые примет участие трансгендер
В Олимпийских играх впервые примет участие трансгендер
Частный самолет и спецкапсула: появились фото эвакуации больного спортсмена из Украины
Частный самолет и спецкапсула: появились фото эвакуации больного спортсмена из Украины
В Киеве завершился 28-й Чемпионат Европы по бадминтону
В Киеве завершился 28-й Чемпионат Европы по бадминтону
Видео
Все видео
Беседина отправили в нокдаун
Беседина отправили в нокдаун
Соперник Украины потерял победу на последней минуте
Соперник Украины потерял победу на последней минуте
Как сборная Украины тренировалась без Шевченко
Как сборная Украины тренировалась без Шевченко
"Челси" эффектно отпраздновал победу с шоу в ночном небе
"Челси" эффектно отпраздновал победу с шоу в ночном небе
В Киеве сборная Испании стала трехкратным чемпионом Европы
В Киеве сборная Испании стала трехкратным чемпионом Европы
Интервью
1/5
Зеленский не оправдал надежд Кремля - Портников
Зеленский не оправдал надежд Кремля - Портников
Просмотров: 558
Жаба-ага может убить до 10 людей - зоолог развеял мифы про амфибий в Украине
Жаба-ага может убить до 10 людей - зоолог развеял мифы про амфибий в Украине
Просмотров: 1926
Потребности ВСУ не удовлетворяют: как правительство "запороло" выполнение военного заказа
Потребности ВСУ не удовлетворяют: как правительство "запороло" выполнение военного заказа
1 Просмотров: 504
Сталина боялись миллионы, а он не мог самостоятельно сходить в туалет - Степан Процюк
Сталина боялись миллионы, а он не мог самостоятельно сходить в туалет - Степан Процюк
Просмотров: 1035
Роналду - доволен, а "Ювентус" - нет: что нужно знать о прошедшем чемпионате Италии
Роналду - доволен, а "Ювентус" - нет: что нужно знать о прошедшем чемпионате Италии
2 Просмотров: 432
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
01 июня 2021
Просмотров: 441
"Помста" шефу
13 років тому на нашому сайті з'явилася рубрика "Блоги". Шеф кілька разів наполегливо просив долучитися до списку авторів. Я уявлення не мав, про що ...
среда, 02 июня 2021 18:47

У каждого своя правда – Ребров о конфликте с президентом "Ференцвароша"

  Комментировать
У каждого своя правда – Ребров о конфликте с президентом &quot;Ференцвароша&quot;
У Реброва испортились отношения с руководством "Ференвароша". Фото: fradi.hu

Главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров в разговоре со zbirna.com рассказал о причинах конфликта с руководством клуба. В конце сезона появились разговоры об отставке и ссоре с президентом клуба.

— Президент "Ференцвароша" Габор Кубатов сказал, что еще в начале февраля вы передали через своего агента, что не планируете работать в клубе после окончания сезона. Так ли было на самом деле? Насколько его слова отображают истину?

У каждого своя правда. Я долго молчал и не хотел это все комментировать, но, видимо пора.

В начале сезона я сказал президенту, что не согласен с некоторыми вещами касательно трансферной политики. Считаю, что после трех чемпионских титулов, после выходов в Лигу Европы и Лигу чемпионов точно заслуживаю, чтобы перед приглашением новых игроков мое мнение было услышано. Президент меня заверил, что не будет никаких трансферов без моего согласия, а после этого клуб подписал еще одного новичка.

Я на это, конечно, отреагировал и сказал своему агенту, что дальше так работать не буду. Слов о том, что я ухожу – не было. Я хотел встретиться и решить все вопросы. Прошло уже 4 месяца, а встреча так и не состоялась, хотя президент не раз говорил журналистам, что хочет со мной поговорить.

Перед стартом прошлого сезона у меня были очень хорошие предложения от очень хороших клубов. Но у меня такой характер — если работаю с кем-то, верю в этих людей, то не могу просто так разорвать контракт.

- Может, вас подталкивают к тому, чтобы вы ушли сами? Просто не хотят платить компенсацию.

Во-первых, об этом можно только догадываться. Во-вторых, сумма этой компенсации не такая уж и большая, далеко не миллион.

Я не собирался уходить из "Ференцвароша", мне нравилось здесь работать. Однако, если клуб что-то говорит игрокам за моей спиной, значит, этот клуб уже сделал какой-то выбор. Я планирую быть в Будапеште 8 июня, как и было договорено раньше. Может, тогда и будут какие-то объяснения.

- АЕК, "Тоттенхэм", клубы из Эмиратов. Вы уже начали переговоры с новыми работодателями?

Нет. Какие-то предложения есть, но я всем отвечаю только одно – у меня действующий контракт с "Ференцварошем". Как только он будет расторгнут, то мы непременно поговорим, – сказал Ребров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В следующем году Ребров сменит Луческу в "Динамо"

Ребров тренировал "Динамо" с 2014 по 2017 годы. В Венгрии он трижды приводил "Ференцварош" к золотым медалям. В прошлом году клуб после 25-летнего перерыва снова играл в Лиге чемпионов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «У каждого своя правда – Ребров о конфликте с президентом "Ференцвароша"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
июня

Человек на 85 процентов зависит от того, что ест

На британский престол взошла новая правительница

Запатентовали инновационный прибор

Украинская туристка исчезла во время похода в горы

Домой оставалось меньше километра: женщина не вернулась из церкви

Самое читаемое
Появились фото погрома в отеле, который устроила блогерша с друзьями
Появились фото погрома в отеле, который устроила блогерша с друзьями
7
 Просмотров: 9927
СБУ при Порошенко возила наличные боевикам - новый сюжет Bihus.info о Медведчуке
СБУ при Порошенко возила наличные боевикам - новый сюжет Bihus.info о Медведчуке
 20 Просмотров: 5607
Подростки занялись сексом возле церкви. Видео выложили в сеть (18+)
Подростки занялись сексом возле церкви. Видео выложили в сеть (18+)
 Просмотров: 4212
Рада запретила пластиковые пакеты. Штрафы солидные
Рада запретила пластиковые пакеты. Штрафы солидные Просмотров: 4050
Гороскоп на 1 июня: на кого ждут новые достижения и победы
Гороскоп на 1 июня: на кого ждут новые достижения и победы
 Просмотров: 3924
Спорт
Ярмоленко в России не будет – агент
Ярмоленко в России не будет – агент Просмотров: 198
Беларускому спортивному журналисту дали 15 суток за шарф из белыми и красными полосками
Беларускому спортивному журналисту дали 15 суток за шарф из белыми и красными полосками Просмотров: 117
Беседина отправили в нокдаун
Беседина отправили в нокдаун
 Просмотров: 396
Луческу будет работать в "Динамо" до 78 лет
Луческу будет работать в "Динамо" до 78 лет Просмотров: 117
Никому не интересны: матч между Россией и Беларусью посетил один зритель
Никому не интересны: матч между Россией и Беларусью посетил один зритель Просмотров: 324
Больше всего комментируют
20
СБУ при Порошенко возила наличные боевикам - новый сюжет Bihus.info о Медведчуке
2
Тотальная серость и убогость: как одевались жители СССР
2
Помпезность впечатляет: показали проект университета Зеленского за 7,2 млрд грн
1
Путешествующая выставка Феллини откроется в Украине на этой неделе
1
Потребности ВСУ не удовлетворяют: как правительство "запороло" выполнение военного заказа
Голосов: 1072
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть