У каждого своя правда – Ребров о конфликте с президентом "Ференцвароша"

Главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров в разговоре со zbirna.com рассказал о причинах конфликта с руководством клуба. В конце сезона появились разговоры об отставке и ссоре с президентом клуба.
— Президент "Ференцвароша" Габор Кубатов сказал, что еще в начале февраля вы передали через своего агента, что не планируете работать в клубе после окончания сезона. Так ли было на самом деле? Насколько его слова отображают истину?
У каждого своя правда. Я долго молчал и не хотел это все комментировать, но, видимо пора.
В начале сезона я сказал президенту, что не согласен с некоторыми вещами касательно трансферной политики. Считаю, что после трех чемпионских титулов, после выходов в Лигу Европы и Лигу чемпионов точно заслуживаю, чтобы перед приглашением новых игроков мое мнение было услышано. Президент меня заверил, что не будет никаких трансферов без моего согласия, а после этого клуб подписал еще одного новичка.
Я на это, конечно, отреагировал и сказал своему агенту, что дальше так работать не буду. Слов о том, что я ухожу – не было. Я хотел встретиться и решить все вопросы. Прошло уже 4 месяца, а встреча так и не состоялась, хотя президент не раз говорил журналистам, что хочет со мной поговорить.
Перед стартом прошлого сезона у меня были очень хорошие предложения от очень хороших клубов. Но у меня такой характер — если работаю с кем-то, верю в этих людей, то не могу просто так разорвать контракт.
- Может, вас подталкивают к тому, чтобы вы ушли сами? Просто не хотят платить компенсацию.
Во-первых, об этом можно только догадываться. Во-вторых, сумма этой компенсации не такая уж и большая, далеко не миллион.
Я не собирался уходить из "Ференцвароша", мне нравилось здесь работать. Однако, если клуб что-то говорит игрокам за моей спиной, значит, этот клуб уже сделал какой-то выбор. Я планирую быть в Будапеште 8 июня, как и было договорено раньше. Может, тогда и будут какие-то объяснения.
- АЕК, "Тоттенхэм", клубы из Эмиратов. Вы уже начали переговоры с новыми работодателями?
Нет. Какие-то предложения есть, но я всем отвечаю только одно – у меня действующий контракт с "Ференцварошем". Как только он будет расторгнут, то мы непременно поговорим, – сказал Ребров.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В следующем году Ребров сменит Луческу в "Динамо"
Ребров тренировал "Динамо" с 2014 по 2017 годы. В Венгрии он трижды приводил "Ференцварош" к золотым медалям. В прошлом году клуб после 25-летнего перерыва снова играл в Лиге чемпионов.
Комментарии