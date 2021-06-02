У каждого своя правда – Ребров о конфликте с президентом "Ференцвароша"

Главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров в разговоре со zbirna.com рассказал о причинах конфликта с руководством клуба. В конце сезона появились разговоры об отставке и ссоре с президентом клуба.

— Президент "Ференцвароша" Габор Кубатов сказал, что еще в начале февраля вы передали через своего агента, что не планируете работать в клубе после окончания сезона. Так ли было на самом деле? Насколько его слова отображают истину?

У каждого своя правда. Я долго молчал и не хотел это все комментировать, но, видимо пора.

В начале сезона я сказал президенту, что не согласен с некоторыми вещами касательно трансферной политики. Считаю, что после трех чемпионских титулов, после выходов в Лигу Европы и Лигу чемпионов точно заслуживаю, чтобы перед приглашением новых игроков мое мнение было услышано. Президент меня заверил, что не будет никаких трансферов без моего согласия, а после этого клуб подписал еще одного новичка.

Я на это, конечно, отреагировал и сказал своему агенту, что дальше так работать не буду. Слов о том, что я ухожу – не было. Я хотел встретиться и решить все вопросы. Прошло уже 4 месяца, а встреча так и не состоялась, хотя президент не раз говорил журналистам, что хочет со мной поговорить.

Перед стартом прошлого сезона у меня были очень хорошие предложения от очень хороших клубов. Но у меня такой характер — если работаю с кем-то, верю в этих людей, то не могу просто так разорвать контракт.