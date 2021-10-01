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пятница, 01 октября 2021 10:41

"У Джошуа есть время, чтобы исправить ситуацию" - Кличко

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&quot;У Джошуа есть время, чтобы исправить ситуацию&quot; - Кличко
Александр Усик перешел в супертяжелую категорию в 2019 году. Фото: Instagram.com/usykaa

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко считает, что Энтони Джошуа может вернуть себе чемпионские пояса после реванша с Александром Усиком.

Британскому боксеру нужно сделать выводы после первого поединка против Усика.

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"У меня была похожая ситуация. Я проиграл два боя подряд в течение 2004 года, чтобы прийти в норму и стать одним из самых долгоживущих чемпионов.

В Джошуа все еще есть время, безусловно. Все дело в том, как справиться с этим испытанием ", - сказал Кличко в комментарии Sky Sports.

Александр Усик победил Джошуа единогласным решением судей. Украинский боксер стал чемпионом мира в супертяжелом весе в трех категориях.
В контракте на проведение боя был пункт реванша. Усик должен предоставить право Джошуа вернуть утраченные пояса.

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