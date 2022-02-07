У "Динамо" возникли серьезные проблемы перед важной игрой Юношеской Лиги УЕФА

Игроки "Динамо" U-19. Фото: ФК "Динамо"

Юношеская команда киевского "Динамо" U-19 отправилась на матч Юношеской лиги УЕФА против испанского "Депортиво".

К первой официальной игре года динамовцы готовились в Турции, неподалеку от подопечных Мирчи Луческу.

В составе динамовской делегации, отправившейся в Ла-Корунью, 19 футболистов.

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Правда, как сообщает Meta-ratings.com.ua, тренер украинской команды Игорь Костюк в матче против "Депортиво" не сможет рассчитывать на всех сильнейших. Девять футболистов киевской команды после сдачи тестов на коронавирус попали на карантин и были изолированы в отеле в Турции.

Сегодня динамовцы должны прибыть в Ла-Корунью автобусом из Мадрида, куда команда из Анталии добиралась транзитом через Стамбул.

Матч Юношеской Лиги УЕФА против "Депортиво" состоится в среду, 9 февраля. Победитель получит путевку в 1/8 финала турнира.