У "Динамо" назвали цену Миколенко

суркис не отпускает Миколенко в Италию. Фото: "Динамо"

Главный тренер итальянского "Дженоа" Андрей Шевченко хочет видеть в команде защитника "Динамо" Виталия Миколенко.

Как сообщает ресурс Calcio Style со ссылкой на CalcioMercato.com, украинский клуб просит за футболиста € 20 млн.

В "Дженоа" не готовы платить столько и хотели бы предложить аренду с обязательством выкупа за меньшую сумму.

Отмечается, что ситуацию с Миколенко мониторит "Наполи".

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На счету левого защитника 3 ассиста в 11 матчах УПЛ. Он не поможет сборной Украины в ближайшем матче пртив Боснии из-за травмы.