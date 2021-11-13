У "Динамо" назвали цену Миколенко

Главный тренер итальянского "Дженоа" Андрей Шевченко хочет видеть в команде защитника "Динамо" Виталия Миколенко.
Как сообщает ресурс Calcio Style со ссылкой на CalcioMercato.com, украинский клуб просит за футболиста € 20 млн.
В "Дженоа" не готовы платить столько и хотели бы предложить аренду с обязательством выкупа за меньшую сумму.
Отмечается, что ситуацию с Миколенко мониторит "Наполи".
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На счету левого защитника 3 ассиста в 11 матчах УПЛ. Он не поможет сборной Украины в ближайшем матче пртив Боснии из-за травмы.
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