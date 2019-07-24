У депутата Госдумы забрали олимпийское золото

Медаль в Таймазова забрали после получения российского гражданства

Международный олимпийский комитет на официальном уровне подтвердил, что Таймазов лишен золота Олимпийских игр 2012 года по причине обнаружения в его допинг-пробе следов анаболического стероида туринабола.

В 2017 году у Таймазова из-за проваленного допинг-теста на туринабол и станозолол отобрали золото Олимпиады-2008 в Пекине. Об этом пишет ua-football.com

Таймазову по-прежнему принадлежит олимпийское золото Игр 2004 года в Афинах. Также бывший борец остается двукратным чемпионом мира (2003, 2006).

Таймазов на протяжении своей спортивной карьеры выступал под флагом Узбекистана. После ухода на пенсию борец с допинговым прошлым подался в политику и прошел в Государственную Думу России от партии "Единая Россия".

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Артур Таймазов категорически не принимает решение МОК и по-прежнему считает себя трехкратным олимпийским чемпионом.