У "Барселоны" нет денег для зарплаты Месси

Лионель Месси всю карьеру провел в "Барселоне". Фото: REUTERS

У каталонской "Барселоны" нет денег, чтобы продолжить сотрудничество с Лионелем Месси.

Действующее соглашение аргентинца завершается в конце сезона. Кандидаты на пост президента клуба обещают продолжить с Месси контракт, но клубная казна пуста.

"Барселона" не имеет денег, чтобы платить Месси с следующего года. То, что говорят кандидаты - пустая болтовня. Месси скорее всего пойдет", - заявил бывший форвард "Барсы" Лобо Карраско в эфире El Chiringuito TV.

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Лионель Месси получит в "Барселоне" €8,6 млн в месяц без вычета налогов.