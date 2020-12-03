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четверг, 03 декабря 2020 13:39

У "Барселоны" нет денег для зарплаты Месси

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У &quot;Барселоны&quot; нет денег для зарплаты Месси
Лионель Месси всю карьеру провел в "Барселоне". Фото: REUTERS

У каталонской "Барселоны" нет денег, чтобы продолжить сотрудничество с Лионелем Месси.

Действующее соглашение аргентинца завершается в конце сезона. Кандидаты на пост президента клуба обещают продолжить с Месси контракт, но клубная казна пуста.

"Барселона" не имеет денег, чтобы платить Месси с следующего года. То, что говорят кандидаты - пустая болтовня. Месси скорее всего пойдет", - заявил бывший форвард "Барсы" Лобо Карраско в эфире El Chiringuito TV.

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Лионель Месси получит в "Барселоне" €8,6 млн в месяц без вычета налогов.

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