У "Барселоны" нет денег для зарплаты Месси

У каталонской "Барселоны" нет денег, чтобы продолжить сотрудничество с Лионелем Месси.
Действующее соглашение аргентинца завершается в конце сезона. Кандидаты на пост президента клуба обещают продолжить с Месси контракт, но клубная казна пуста.
"Барселона" не имеет денег, чтобы платить Месси с следующего года. То, что говорят кандидаты - пустая болтовня. Месси скорее всего пойдет", - заявил бывший форвард "Барсы" Лобо Карраско в эфире El Chiringuito TV.
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Лионель Месси получит в "Барселоне" €8,6 млн в месяц без вычета налогов.
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